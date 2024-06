Tennis Weltranglisten-Erster Sinner gewinnt Turnier in Halle

Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner hat das Tennis-Turnier im westfälischen Halle gewonnen. Der Italiener setzte sich bei den Terra Wortmann Open im Finale gegen den Polen Hubert Hurkacz mit 7:6 (10:8), 7:6 (7:2) durch. Sinner (22) verwandelte nach 1:49 Stunden seinen ersten Matchball.

Für den Australian-Open-Champion war es bereits der vierte Titel in diesem Jahr. Sinner geht damit auch als Favorit in den Rasen-Klassiker in Wimbledon. Das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 1. Juli.

Alexander Zverev hatte in Halle den Einzug ins Endspiel knapp verpasst. Der Olympiasieger verlor sein Halbfinale gegen Hurkacz mit 6:7 (2:7), 4:6. Zverev muss damit weiter auf seinen ersten Halle-Titel warten. 2016 und 2017 hatte er jeweils im Endspiel verloren.

