Testspiele und Trainingslager Kompany startet am 15. Juli mit Bayern in die Vorbereitung

Der FC Bayern startet am Tag nach dem EM-Endspiel die Vorbereitung auf die neue Saison. Neu-Trainer Vincent Kompany versammelt das Münchner Starensemble am 15. Juli zum Trainingsstart. Wie der entthronte deutsche Fußball-Meister mitteilte, stehen für die ersten Spieler Mitte Juli eine medizinische Untersuchung und die Leistungsdiagnostik auf dem Programm, ehe Kompany die bereits anwesenden Profis am 17. Juli erstmals auf dem Rasen schwitzen lässt.

Der Kader des entthronten deutschen Fußball-Meisters wird dann nach der Europameisterschaft und der Copa América noch nicht komplett sein. Nach und nach werden die Turnier-Fahrer wieder an die Säbener Straße zurückkehren. Auch Ab- und Zugänge dürfte es noch geben. Bislang haben die Münchner Hiroki Ito vom VfB Stuttgart verpflichtet.

Trainingslager in Alpen-Idylle

Eine Woche nach dem Trainingsstart geht es für die Münchner vom 22. bis zum 25. Juli erneut in ein kurzes Trainingslager an den Tegernsee. Dort werden die Bayern am 24. Juli wieder ein Testspiel gegen den ortsansässigen FC Rottach-Egern bestreiten.

Nach einem weiteren Freundschaftsspiel am 28. Juli beim Regionalligisten 1. FC Düren werden die Münchner vom 31. Juli bis zum 5. August zum bereits neunten Mal auf Sommer-Tour gehen. Diesmal wird der Rekordmeister Südkorea besuchen und dort neben zahlreichen weiteren Veranstaltungen am 3. August ein Testspiel gegen Tottenham Hotspur in Seoul bestreiten.

Kane darf sich doppelt freuen

Bei der Generalprobe für den Start in die neue Spielzeit wird sich der FC Bayern erneut mit dem Ex-Club von Superstürmer Harry Kane messen. Diese Partie findet am 10. August in London statt.

Das erste Pflichtspiel der Saison bestreitet das Team von Kompany sechs Tage darauf am Freitag, 16. August, in der ersten Runde des DFB-Pokals beim SSV Ulm 1846. Eine Woche später starten die Münchner dann in die neue Bundesliga-Saison, die sie wieder als Meister vor Titelverteidiger Bayer Leverkusen beenden wollen. Den Spielplan für die Saison 2024/25 wird die Deutsche Fußball Liga am 4. Juli bekanntgeben.

© dpa-infocom, dpa:240619-99-452443/3

Das ist eine Nachricht direkt aus dem dpa-Newskanal.