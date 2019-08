Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat Verteidiger Harry Maguire von Leicester City verpflichtet. Das gab Man United am Montag offiziell bekannt, nachdem britische Medien zuvor von einem bevorstehenden Transfer berichtet hatten. Der 26-jährige Engländer Maguire unterzeichnete im Old Trafford einen Vertrag über sechs Jahre mit einer Option auf ein weiteres Jahr. „Ich freue mich, bei diesem großartigen Klub unterschrieben zu haben“, wurde Maguire zitiert, „es ist eine unglaubliche Chance.“

Leicester teilte mit, die Ablösesumme sei ein Vereinsrekord, ohne Zahlen zu nennen. Nach Medienberichten überweist Manchester United für den englischen Nationalspieler insgesamt 80 Millionen Pfund (ca. 88 Millionen Euro). Damit wäre er auch der teuerste Verteidiger der Fußball-Geschichte.

Erst kürzlich ist der Niederländer Matthijs de Ligt für rund 85,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Juventus Turin gewechselt. Zuvor hielt der Niederländer Virgil van Dijk, der im Dezember 2017 innerhalb der Premier League für geschätzte 75 Millionen Pfund (damals rund 84 Millionen Euro) vom FC Southampton zum FC Liverpool gewechselt war, den Transferrekord für Abwehrspieler.

Maguire stand seit 2017 in Leicester unter Vertrag. Zuvor spielte er für Sheffield United, Hull City und Wigan Athletic. Für England absolvierte er bisher 20 Länderspiele. Bei der Fußball-WM 2018 erzielte er im Viertelfinale gegen Schweden (2:0) sein bisher einziges Tor für die Auswahl. Schon direkt nach dem Turnier war über einen Wechsel spekuliert worden, im September unterschrieb Maguire dann allerdings einen neuen Fünfjahresvertrag in Leicester. (dpa)