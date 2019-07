Braucht der deutsche Frauenfußball nun ähnliche Reformen wie es sie nach der desolaten EM 2000 bei den Männern gab?

Ich glaube, der Fußball ist so einfach, dass die wesentlichen Merkmale auf der Hand liegen.

Und zwar?

Der DFB muss mit den Landesverbänden die Vereine überzeugen, dass sie Mädchen, die Fußball spielen wollen, auch Fußball spielen lassen. Das ist der entscheidende Einstieg. Aber in der Breite fällt es den Vereinen schwer, entsprechende Angebote zu machen. Deshalb müssen die Landesverbände die Aufgabe sehen, in jedem Fußballkreis mehrere Stützpunkte für Mädchen anzubieten.

Muss der DFB also stärkere Impulse setzen, damit die Landesverbände mehr tun?

Natürlich muss der DFB bereit sein, diverse Konzepte zu finanzieren. Unentgeltlich geht das alles nicht. Das muss wieder neu gesehen und verstärkt werden. 2011 haben wir eine Zäsur erlebt, nachdem die Hoffnungen, Weltmeister im eigenen Land zu werden, nicht erfüllt wurden. Danach gab’s eine Delle. Ich weiß, dass der DFB nun wieder verstärkt an der Basisarbeit dran ist, er kann das von oben aber nur begleiten. Jeder Landesverband muss von der Entwicklung des Frauenfußballs begeistert werden, in die Pflicht genommen und unterstützt werden.

Nationaltorhüterin Almuth Schult beklagte vor der WM im Interview mit der „FAZ“, dass sie beim DFB die Wertschätzung für den Frauenfußball vermisse. Welchen Eindruck haben Sie?

Die Zahlen fußballspielender Mädchen sind in den letzten Jahren jedenfalls zurückgegangen. Im Spitzenbereich sind die Erfolge nicht mehr so selbstverständlich wie sie das mal waren. Hinzu kommt, dass die Männerfußball-Bundesliga vieles überstrahlt. Man muss also kämpfen, um kluge Konzepte umzusetzen.

Braucht es vielleicht wieder eine stärkere Interessensvertretung für Fußballerinnen beim DFB?

Ich kann das nicht beurteilen, das will ich auch nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass der DFB insgesamt eine positive Einstellung zum Frauenfußball hat. In gewissen Abschnitten muss man das halt immer wieder neu aufrufen

So wie jetzt, wenn man die Leistungen der USA, England oder von Frankreich bei der WM gesehen hat?

Man muss anerkennen, dass andere einfach besser geworden sind, während wir die Aufmerksamkeit für das Thema wieder neu entdecken müssen; und im Spitzenbereich sind Veränderungen angesagt.

Sind nun Klubs wie Hertha BSC, Schalke 04 oder Borussia Dortmund gefordert, die noch gar kein Frauenteam haben?

Man kann nicht alles auf einmal verändern. Ich würde mir wünschen, dass man beim DFB auf eine Verbesserung der Situation der aktuellen Frauen-Bundesligisten setzt, sportlich wie wirtschaftlich. Und die Teams müssen auch öffentlich sichtbar werden. Warum ist der Männerfußball – auch gegenüber anderen Sportarten – so weit voraus?

Ihre Antwort?

Weil wir jede Woche verrückte Fußballspiele haben, die im Fernsehen und überall übertragen werden. Die Frauen-Bundesliga wird nie in diese Position kommen, es könnte aber besser sein. Ich habe das Gefühl, dass sich auch die Vereine der Frauen-Bundesliga mehr engagieren müssten. Und da sind wir wieder beim Männerfußball: In meiner Amtszeit habe ich mich mehrfach dafür eingesetzt, dass Männerfußball-Bundesligisten auch Frauenfußball anbieten. Ich war engagiert und ich habe Erfolg gehabt: in Leverkusen, in Bremen, in Mönchengladbach …

… die zuletzt allerdings mit einem Punkt aus 22 Spielen sang- und klanglos aus der Bundesliga abgestiegen sind.

Dazu folgende Geschichte: Mein Freund Rolf Königs, der Gladbacher Präsident, hat mir damals versprochen, sich um das Thema zu kümmern. Jedes Jahr, wenn Gladbach wieder eine Klasse nach oben kam, hat er mich stolz angerufen. Aber ich sage es mal so: Das ganze Herzblut ist nicht dabei. Frauenfußball braucht eine ehrliche Hinwendung. Man darf es nicht nur als Alibi betreiben.

Wäre dem Frauenfußball dennoch geholfen, wenn alle Männer-Bundesligisten die Lizenz nur dann erhalten würden, wenn sie auch ein Frauenfußballteam haben?

Sie würden wahrscheinlich mehr Porzellan zerschlagen als sie gewinnen. Die Klubs müssen es aus innerer Überzeugung machen.

Braucht es nicht klarere Regeln, um mit der Weltspitze zu konkurrieren?

Es gibt ja Entwicklungen in diese Richtung. In den letzten zehn Jahren sind Bayern, Wolfsburg oder Hoffenheim dazugekommen. Es ist immer besser, wenn solche Entwicklungen zwanglos passieren.

Sind andere europäische Länder wie England also einfach handlungsschneller?

In England hat sich die gute Entwicklung aus den unglaublichen wirtschaftlichen Bedingungen des Männerfußballs so mitergeben. Jetzt haben sie gemerkt, dass die Werbeplattform Nationalmannschaft auch ein starker Faktor sein kann. Und sie haben die wirtschaftlichen Voraussetzungen so verbessert, dass sie plötzlich ein Markt für gute ausländische Spielerinnen sind. Aber: So weit vor uns liegen sie nun auch wieder nicht.