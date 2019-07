Wünschen Sie sich manchmal Spielerinnen wie US-Star Megan Rapinoe in Deutschland?

Ja, mehr Mut würde ich mir wünschen, auch wenn das in einem Verbandswesen wie unserem nicht immer gut ankommt. Aber das ist der gesellschaftliche Auftrag von Frauen und Mädchen, Mut zu haben in einer Gesellschaft, in der nach wie vor dieses patriarchalische Denken steckt. Und wenn wir nationalistische oder rechtsradikale Bewegungen sehen, wünsche ich mir den Mut von Frauen, sich deutlich dagegen zu positionieren. Das ist wichtig. Rapinoes Auftritt hat mich sehr gefreut.

Welche Mittel müsste der DFB aufwenden, um wieder aufzuholen, vielleicht sogar in Richtung USA?

Das kann ich schwer einschätzen. Klar ist aber: Wir sind eine Vereinslandschaft, wir können das nicht von oben befehlen. Wir können nur Anreizsysteme schaffen, dazu muss man sich Arbeit machen. Das ist mit Geld allein nicht zu schaffen, das Entscheidende ist die Geisteshaltung: Will ich oder will ich nicht?

Die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg spricht gern von Konzepten und Strukturen, die beim DFB in die richtige Richtung zeigen würden. Aber was heißt das konkret?

Was der DFB im Einzelnen plant, weiß ich nicht. Das Ziel ist aber klar: Die Frauenfußball-Bundesliga braucht eine bessere Vermarktung, sie braucht mehr Fernsehpräsenz. Letztlich braucht sie auch eine bessere Selbstverwaltung. Bisher ist sie ein reines Anhängsel des DFB. Von der wirtschaftlichen Seite her wird sie das auch bleiben. Es wäre aber gut, wenn man den Klubs der Ersten und Zweiten Liga signalisieren würde, dass sie eben auch eigene Rechte haben – und damit auch eigene Pflichten.

Das heißt?

Man muss die Klubs mit in die Verantwortung nehmen, in einer Art Ligaausschuss binden. Ich sage da nichts Neues, man befindet sich auf diesem Weg. Ich hoffe, dass es Ende September beim DFB-Bundestag gelingt, die Weichen in Richtung mehr Selbstständigkeit zu stellen.

Bis Oktober wird es auch einen neuen DFB-Präsidenten geben müssen – oder eine neue DFB-Präsidentin. Wie gut wäre für den Frauenfußball ein zweiter Theo Zwanziger?

Jetzt mal ganz langsam.

Nun, Sie galten als großer Freund und Förderer des Frauenfußballs.

Ich wünsche mir jemanden, der die gesamte gesellschaftliche Breite des Fußballs richtig einzuschätzen weiß. Nicht mehr und nicht weniger.

Wer könnte diese Person sein?

Es kommt ausschließlich auf den Inhalt an. Und man muss das Amt gerne machen. Ich will einen Vergleich ziehen.

Bitte.

Wer die Rede von Frau von der Leyen im europäischen Parlament gehört hat, der hat gemerkt: Ja, die Frau will dieses Amt, sie will Kommissionspräsidentin werden. Egal, wie man zu ihr stehen mag – aber sie will. Für den Fußball wünsche ich mir jemanden mit genau diesem Anspruch: Ich will das – und ich will diesen Fußball so entwickeln, dass er seine gesellschaftliche Bedeutung mit sportlichen Erfolgen verbinden kann.

Wer könnte das am besten?

Ich werde mich sicher nicht an irgendwelchen Spekulationen beteiligen.

Im Jubelrausch. Kanzlerin und DFB-Präsident saßen bei wichtigen Länderspielen des Öfteren nebeneinander. Foto: dpa

Sie bildeten mit Mayer-Vorfelder von 2004 bis 2006 eine Doppelspitze. Wäre nun die Zeit wieder reif dafür, vielleicht für ein Duo bestehend aus Frau und Mann?

Das war eine Doppelspitze, in der die Aufgaben klar getrennt wurden. Es war auch eine Kompromissentscheidung, die man manchmal eben eingehen muss. 2004 fiel uns das leicht, weil die WM 2006 vor der Tür stand. Es gab viel zu tun. Mayer-Vorfelder war wesentlich für den internationalen Teil und die Nationalmannschaft der Männer zuständig, während ich die vielen anderen Aufgabenfelder bearbeitete. Das Arbeitspensum von 2004 bis 2006 war intensiver als alles andere, was ich sonst beim DFB gemacht habe.

Die Schweizer Bundesanwaltschaft interessiert sich sehr für diesen Zeitraum und die Frage, welche Rolle Sie beim Umgang mit den ominösen 6,7 Millionen Euro gespielt haben. Das Verfahren läuft schon seit Ende 2015. Wie ist der aktuelle Stand?

Wir haben uns über ein Interview zum Frauenfußball verständigt, dabei bleibt es auch.