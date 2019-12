14 Mal sind die Spielerinnen des TTC Eastside in dieser Saison wettbewerbsübergreifend an die Platte gegangen, 14 Mal haben sie gewonnen. So schwer wie am Sonntagnachmittag vor knapp 200 Zuschauern in der Sporthalle am Anton-Saefkow-Platz war es jedoch zuvor nicht einmal annähernd: 6:2 siegte der Deutsche Meister in der Tischtennis-Bundesliga der Frauen gegen Vize-Meister und Pokalsieger DJK Kolbermoor.

Das Ergebnis gegen den großen Rivalen liest sich klar, aber die Begegnung war sehr eng – Eastside holte vier von sechs Punkten im fünften Satz. Es war nicht nur das letzte Spiel für die Gastgeberinnen im Jahr 2019 und ein echtes Spitzenspiel, es war nach über drei Stunden auch ein riesiger Schritt in Richtung erfolgreicher Titelverteidigung.

Die Berlinerinnen waren an diesem Wochenende zuvor bereits zweimal aktiv gewesen, am Freitagabend hieß es zu Hause 3:0 im sportlich bedeutungslosen Champions-League-Spiel gegen Lyssois Lille. Samstag folgte in der Bundesliga ein deutliches 6:2 beim TuS Bad Driburg. Doch Kolbermoor ist eine andere Herausforderung. Weil das Team ohnehin stark ist und zudem erstmals in der Saison mit Spitzenspielerin Liu Jia antrat.

Eastside startet perfekt im Doppel

Eastside startete in den Doppeln perfekt: Shan Xiaona/Nina Mittelham besiegten die Abwehrkombination Ding Yaping/Svetlana Ganina deutlich 3:0, Georgina Pota/Matilda Ekholm gewannen nach 3:7-Rückstand im Entscheidungssatz noch gegen Liu Jia/Lily Zhang. Die Gastgeberinnen hielten die Führung danach, obwohl Fu Yu überraschenderweise chancenlos gegen Kristin Lang war.

Schlüsselspiel war dann das Generationenduell zwischen Mittelham, die vor einigen Tagen 23 Jahre alt geworden war, und Ding Yaping (52). Mittelham lag 0:2-Sätze hinten, wehrte einen Matchball ab und sicherte sich das Spiel – Eastside lag 4:2 vorn. Kurz danach gewann Fu Yu nach deutlicher Leistungssteigerung das hochklassige Duell der beiden Topspielerinnen gegen Liu Jia ebenfalls in fünf Sätzen. Den Sieg nach Hause brachte Shan Xiaona, die erneut bewies, in welch vorzüglicher Form sie sich derzeit befindet: Dem 3:1 gegen Liu Jia ließ sie ein 3:2 gegen Lang folgen.