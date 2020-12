Für alle, die versuchten, auf dem Rücken eines Pferdes möglichst ideale Kreise zu reiten und dann doch nur eiförmige Linien in den Sand zogen, war er die Erlösung.

Mit dem Aufgalopp von Totilas in den Dressurarenen der Welt verstummten die zahllosen Spötter, die Hobbyreiterinnen und -reitern stets ihr höhnisches „Dressur ist sooo langweilig“ zublökten.

Totilas hat Dressurreiten sexy gemacht. Er hat dafür gesorgt, dass Groupies kreischten, wenn ein Dressurturnier anfing und er hatte eine eigene Homepage. Scharen von Reportern sind ehrfurchtsvoll zu seiner Box getippelt, und haben zu beschreiben versucht, was die Aura dieses Wunderpferds ausmacht.

Sein lackschwarzes Fell, so erhaben! Die vier weißen Söckchen an den Hufen, wie süß! Besonders groß war er nicht, 1,70 Meter Stockmaß, Rasse: Niederländisches Warmblut. Auch nicht sehr aufregend. Aber Beine werfen konnte er, vor allem die vorne, muskulös war er und so konzentriert. Wurde er wirklich geritten – oder nahm er seinen Reiter mit?

Bei dem ersten Star im Sattel, dem Niederländer Edward Gal, war die Antwort ersteres – zusammen brachen sie drei Weltrekorde und schleppten dutzende Meistertitel heim. Nach dem Verkauf 2010 nach Deutschland (der Pferdehändler Paul Schockemöhle zahlte die – natürlich – Rekordsumme von zehn Millionen Euro) brach die Serie ab.

Sein deutscher Reiter Matthias Rath wirkte, als sei er zu wenig Macho für so viel Hengst. Statt Erfolgen gab es von Totilas in Deutschland Fan-Shirts, -Schals, -Becher, -Stifte, Nachrichten von Verletzungen und 2015 die Info, er werde sich aus dem Sport verabschieden und nur noch als Vererber sein Geld verdienen.

Seinen Nachfahren wird eine große Freundlichkeit nachgesagt, ein zweites Rekordpferd gab es nicht.

Ganz im Gegensatz zu seiner zeitlebens überragenden Besonderheit steht nun sein plötzlicher Tod. Er starb infolge einer Kolik, was zu den häufigsten Todesursachen von Pferden zählt. Die Reitsportwelt und Millionen Hobbyreiterinnen und -reiter danken ihm für alles.