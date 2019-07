Die beiden Radrennställe Jumbo-Visma und Ineos haben Einspruch gegen den Ausschluss des viermaligen Zeitfahr-Weltmeisters Tony Martin und des Briten Luke Rowe bei der Tour de France eingelegt. Die beiden Fahrer waren auf der 17. Etappe aneinander geraten und anschließend von den Rennkommissären disqualifiziert worden. Dazu wurden sie zu einer Geldstrafe von 1000 Schweizer Franken und dem Abzug von 50 Punkten in der Weltrangliste verurteilt, wie der Radsport-Weltverband UCI mitteilte.

„Ich finde die Entscheidung zu hart. Was ich wirklich für uns beide vermisse, ist, dass wir eine zweite Chance bekommen. Lasst uns im Rennen. Lasst es uns in den nächsten Tagen besser machen und gebt uns eine zweite Chance“, sagte Martin, der sich in einem gemeinsamen Video mit Rowe für den Vorfall entschuldigte.

Der Einspruch gegen den Ausschluss dürfte kaum Aussicht auf Erfolg haben. In einem ähnlichen Fall war 2017 auch der dreimalige Weltmeister Peter Sagan nach einer Rangelei mit Mark Cavendish bei der Sprint-Entscheidung aus dem Rennen genommen worden. Auf Videos ist zu sehen, wie Martin dem Briten den Weg abschneidet. Dieser hebt danach die Hand und scheint nach Martin schlagen zu wollen.

„Ich möchte mich bei Luke, dem Team Ineos und der Radsport-Welt entschuldigen“, sagte Martin und ergänzte: „Es war im Eifer des Gefechts. Es war ein großer Kampf vor dem letzten Anstieg, um die Kapitäne in Position zu bringen. Wir sind über fünf Stunden gefahren bei rund 35 Grad. Wir waren alle am Limit.“

Der Italiener Matteo Trentin hatte die 17. Etappe der Tour de France gewonnen. Zweiter wurde mit rund einer halben Minute Rückstand Kasper Asgreen aus Dänemark, gefolgt vom belgischen Olympiasieger Greg Van Avermaet. Bester Deutscher wurde als 23. der Kölner Nils Politt mit einem Rückstand von drei Minuten auf Europameister Trentin. Weiter im Gelben Trikot des Gesamtführenden fährt der Franzose Julian Alaphilippe, der das Maillot Jaune somit auch mit die Alpen nimmt.

Mehr zum Thema Die Tour und sein Fastalleskönner Julian Alaphilippe – Überraschung oder Wunder?

Am Donnerstag geht es für die Anwärter um den Gesamtsieg und die Podiumsplätze auf der 18. Tour-Etappe in die vorentscheidende Phase. Auf den 208 Kilometern von Embrun nach Valloire müssen die Favoriten um den Deutschen Emanuel Buchmann auf der Königsetappe neben dem legendären Col du Galibier (2645 Meter) auch den Col d'Izoard (2360 Meter) und den Col de Vars (2109 Meter) überwinden. (dpa)