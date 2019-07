Der deutsche Radprofi Tony Martin und der Engländer Luke Rowe bleiben auch nach dem Einspruch ihrer Teams Jumbo-Visma und Ineos von der 106. Tour de France ausgeschlossen. Dies bestätigte der Radsport-Weltverband UCI am Donnerstagmorgen vor dem Start der 18. Etappe in Embrun. Die beiden Fahrer waren auf der 17. Etappe aneinander geraten und anschließend von den Rennkommissären disqualifiziert worden. „Es tut mir sehr leid, das war eine dumme Aktion. Deswegen zwei Fahrer auszuschließen, ist sehr hart“, sagte Martin dem ZDF am Donnerstagmorgen in Embrun.

Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister Martin und Rowe entschuldigten sich noch am Abend in einem gemeinsamen Video und baten um eine zweite Chance. Diese gaben ihnen die Tour-Verantwortlichen vor den vier letzten Etappen in den Alpen und nach Paris nicht mehr. Martin hatte Jumbo-Visma zum Auftakt in Brüssel zu einem deutlichen Sieg im Mannschaftszeitfahren geführt.

Der Italiener Matteo Trentin hatte die 17. Etappe der Tour de France gewonnen. Zweiter wurde mit rund einer halben Minute Rückstand Kasper Asgreen aus Dänemark, gefolgt vom belgischen Olympiasieger Greg Van Avermaet. Bester Deutscher wurde als 23. der Kölner Nils Politt mit einem Rückstand von drei Minuten auf Europameister Trentin. Weiter im Gelben Trikot des Gesamtführenden fährt der Franzose Julian Alaphilippe, der das Maillot Jaune somit auch mit die Alpen nimmt.

Am Donnerstag geht es für die Anwärter um den Gesamtsieg und die Podiumsplätze auf der 18. Tour-Etappe in die vorentscheidende Phase. Auf den 208 Kilometern von Embrun nach Valloire müssen die Favoriten um den Deutschen Emanuel Buchmann auf der Königsetappe neben dem legendären Col du Galibier (2645 Meter) auch den Col d'Izoard (2360 Meter) und den Col de Vars (2109 Meter) überwinden. (dpa)