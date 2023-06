Tour de Suisse sagt 6. Etappe ab Radprofi Mäder nach Sturz in Schlucht gestorben

Nach dem tödlichen Sturz des Schweizer Radprofis Gino Mäder ist die sechste Etappe der Tour de Suisse offiziell abgesagt worden. Die Etappe werde nicht wie geplant stattfinden, teilten die Tour-Organisatoren am Freitag über den offiziellen Live-Ticker mit.

Stattdessen werde das Fahrerfeld in Erinnerung an Mäder eine Gedächtnisfahrt über die letzten 30 Kilometer der geplanten sechsten Etappe absolvieren. Zuvor war der Start der Etappe zunächst „auf unbestimmte Zeit verschoben“ worden.

Die Schweizer Nachrichtenagentur sda berichtete zuvor, in Absprache mit Mäders Team Bahrain-Victorious und seiner Familie hätten die Tour-Organisatoren entschieden, das Rennen grundsätzlich fortzusetzen. Mäders Team kündigte an, sich aus dem Vorbereitungsrennen für die Tour de France zurückzuziehen.

Teamkollegen trauern um Mäder

Mäder war am Donnerstag auf der Abfahrt vom Albula-Pass zum Zielort La Punt zu Fall gekommen, in eine Schlucht gestürzt und musste anschließend reanimiert werden. Am Freitag erlag er im Alter von 26 Jahren gegen 11.30 Uhr seinen schweren Verletzungen, wie sein Team Bahrain-Victorious am Freitag mitteilte.

Er war nicht nur ein extrem talentierter Fahrer, sondern auch eine großartige Person abseits des Rads. Team-Manager Milan Erzen

„Wir sind durch den Verlust unseres außergewöhnlichen Fahrers, Gino Mäder, am Boden zerstört. Sein Talent, seine Hingabe und sein Enthusiasmus waren eine Inspiration für uns alle“, sagte Team-Manager Milan Erzen.

„Er war nicht nur ein extrem talentierter Fahrer, sondern auch eine großartige Person abseits des Rads“, so Erzen. Das Team werde ihm zu Ehren fahren.

Kritik an Organisatoren der Tour de Suisse

Bei dem Vorbereitungsrennen für die Tour de France war am Donnerstag auch der Amerikaner Magnus Sheffield gestürzt und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Er erlitt eine Gehirnerschütterung und Prellungen.

Zu den Fahrern, die wegen der Streckenführung Kritik an den Organisatoren übten, zählte auch Weltmeister Remco Evenepoel aus Belgien. Es sei keine schlaue Idee gewesen, das Ziel einer solchen Etappe nach einer Abfahrt zu platzieren, sagte der 23-Jährige nach Angaben der Schweizer Zeitung „Blick“.

„Aber man braucht offenbar immer noch mehr Spektakel. Es muss wohl einfach etwas passieren, damit man reagiert“, sagte Evenepoel. (dpa)