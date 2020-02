Jürgen Klinsmann will völlig überraschend als Trainer von Hertha BSC aufhören. Das kündigte er bei Facebook an.„ Ich bin nach langer Überlegung zum Schluss gekommen, mein Amt als Cheftrainer der Hertha zur Verfügung zu stellen“, schrieb er. Der „Bild“-Zeitung zufolge soll sich Klinsmann am Dienstag vor dem Training bereits von der Mannschaft des Berliner Fußball-Bundesligisten verabschiedet haben.

Es deutet sich an, dass es sich beim Rückzug um einen Alleingang Klinsmanns handelt. Denn nach eigenen Angaben hatte Hertha keine Kenntnis von dem Schritt. Das offenbart einmal mehr die Probleme, die es wohl seit einiger Zeit intern gab. Mehr als indirekt deutete Klinsmann in seinem Post an, dass er sich mit der Vereinsführung offenbar nicht einig war: „Als Cheftrainer benötige ich allerdings für diese Aufgabe, die noch nicht erledigt ist, auch das Vertrauen der handelnden Personen.“

Die Trainerstationen von Jürgen Klinsmann

2004-2006: Deutsche Nationalmannschaft

2008-2009: FC Bayern München

2011-2016: US-amerikanische Nationalmannschaft

2019-2020: Hertha BSC

Eigentlich war der Weltmeister von 1990 nur als Aufseher bei Hertha vorgesehen. Investor Lars Windhorst, dem vier Plätze im Gremien der Profiabteilung zustehen, hatte Klinsmann dort eingesetzt, um die sportliche Kompetenz auf dieser Ebene zu erhöhen. Nun will sich Klinsmann wieder auf diesen Posten beschränken, wie er schreibt: „Deshalb bin ich nach langer Überlegung zum Schluss gekommen, mein Amt als Cheftrainer der Hertha zur Verfügung zu stellen und mich wieder auf meine ursprüngliche langfristig angelegte Aufgabe als Aufsichtsratsmitglied zurückzuziehen.“

Am Montagabend hatte sich Klinsmann noch in einem Facebook-Talk den Fragen der Fans gestellt. Dort deutete sich noch nichts von seinem Rückzug an.

Klinsmann hat den Job als Hertha-Trainer Ende November übernommen, nachdem Ante Covic rausgeworfen worden ist. Hinter den Kulissen rumpelte es schon seit Wochen bei Hertha BSC. Seit der Klub auf die Millionen des Investors Lars Windhorst zurückgreifen kann und dessen eigentlich als General-Bevollmächtigter für den Aufsichtsrat ausgeguckter Klinsmann auch noch das Traineramt übernommen hat, ist einiges in Bewegung geraten. Die einen finden das gut, die anderen nicht.

Die vergangenen Trainer von Hertha BSC

Juli 2012- Februar 2015: Jos Luhukay

Februar 2015- Mai 2019: Pal Dardai

Juli 2019 - November 2019: Ante Covic

November 2019 - Februar 2020: Jürgen Klinsmann

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Mehr zum Thema Jürgen Klinsmanns andere Seite Warum Herthas Team in zwei Gruppen gespalten ist

Viele sahen den Klub in zwei Lager gespalten: hier die alte Hertha um die Achse aus Manager Michael Preetz und Präsident Werner Gegenbauer, die Bewahrer; da die neue Hertha um Klinsmann und Windhorst, die Erneuerer. Die Veränderungen sollen auch schon Bereiche im Hintergrund des Vereins getroffen haben, die nicht so im Fokus stehen wie die Mannschaft. Einiges von dem, was Klinsmann einbringt, wirke ganz bewusst einem Ziel folgend, ist zu hören. Anderes dagegen trage viel Spontanes in sich.