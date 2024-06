Transfermarkt Berichte: Hürzeler-Wechsel nach Brighton vor Verkündung

Der Wechsel von Trainer Fabian Hürzeler vom Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli zum Premier-League-Club Brighton & Hove Albion soll schon bald offiziell verkündet werden. Wie Mopo.de erfahren haben will, sollen die Hamburger eine mittlere siebenstellige Ablösesumme von Brighton kassieren, im Bereich von fünf Millionen Euro – die mit Abstand höchste der Vereinsgeschichte. Auch der TV-Sender Sky berichtete, dass der 31 Jahre alte Fußball-Lehrer an der englischen Südküste einen Vertrag bis 2027 erhält und sogar schon unterschrieben habe. Eine Bestätigung der Clubs steht bislang noch aus.

Schon seit Tagen wurde in zahlreichen Medien über den sich anbahnenden Wechsel berichtet. Zuletzt soll es zwischen den Vereinen nur noch um die Ablöse gegangen sein. Hürzeler hatte in der abgelaufenen Saison die Hamburger zur Zweitliga-Meisterschaft und damit nach 13 Jahren wieder in die Bundesliga geführt. Er war im Dezember 2022 als Nachfolger von Timo Schultz vom Assistenz- zum Cheftrainer aufgerückt. Im März hatte er erst seinen Vertrag mit dem FC St. Pauli verlängert - ohne Ausstiegsklausel.

Den Premier-League-Elften hatte zuletzt Roberto De Zerbi trainiert, der nach der abgelaufenen Saison zurückgetreten war. Ihn bezeichnete Hürzeler einst als sein Trainer-Vorbild.

