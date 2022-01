Die DDR-Fußballlegende Hans-Jürgen „Dixie“ Dörner ist tot. Der „Beckenbauer des Ostens“, wie er aufgrund seiner seiner Spielweise genannt wurde, verstarb in der Nacht zum Mittwoch nach schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren. Das bestätigte sein Klub Dynamo Dresden auf seiner Internetseite.

„Es ist unbegreiflich, schockierend und sehr, sehr traurig“, sagte Dynamo-Präsident Holger Scholze: „Sein Tod stürzt unsere Sportgemeinschaft in tiefe Trauer.“ In Dörner sei „nicht nur der größte Spieler der Vereinsgeschichte von uns gegangen“, so Scholze, „wir haben auch einen Menschen verloren, der unser aller Herz erobert hatte.“

Dörner habe sich mehr als fünf Jahrzehnte „auf und neben dem Platz für die Farben unserer Stadt und unseres Vereins in beeindruckender und herausragender Art und Weise eingesetzt“.

Dörner bestritt 100 Länderspiele für die DDR, gewann fünf Meistertitel und viermal den Pokal. 1976 wurde er mit der DDR-Auswahl Olympiasieger.

Zwischen 1969 und 1986 war Dörner 558-mal für Dresden aufgelaufen und hatte dabei 101 Tore erzielt, zuletzt war er als Aufsichtsratsmitglied tätig. Im Oktober 2019 wurde er in die „Hall of Fame“ des Deutschen Fußballmuseums aufgenommen.

Dynamo Dresden möchte für das Auswärtsspiel am Sonntag bei Hannover 96 eine Schweigeminute beantragen. Zudem soll die Mannschaft als Zeichen der Anteilnahme mit Trauerflor spielen.

(Tsp)