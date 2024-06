Treffen der Bundestrainer Basketballcoach Herbert lobt DFB-Team: Nicht auf mich gehört

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert lobt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft für ihren bisherigen Auftritt bei der Heim-Europameisterschaft. Der 65 Jahre alte Kanadier, der die Basketballer im Vorjahr überraschend zum WM-Titel geführt hatte, war vor dem Turnier in Herzogenaurach bei der DFB-Auswahl und dem Trainerstab um Amtskollege Julian Nagelsmann zu Gast.

„Sie haben richtig gut gespielt“, sagte Herbert bei einem Medientermin in Berlin mit Blick auf Platz eins in der Vorrunde und fügte launig an: „Sie haben nicht auf ein Wort gehört, das ich gesagt habe.“ Aus seiner Sicht hat es einen Wandel in der Spielphilosophie gegeben. „Vor 15 Jahren war es eine gute Mannschaft, aber eine defensive Mannschaft. Jetzt ist es eine proaktive Mannschaft“, erklärte Herbert.

Vom Austausch mit dem 36 Jahre alten Nagelsmann zeigte er sich angetan. Andere Trainer wollten ihr Wissen mitunter nicht teilen, mit Nagelsmann habe er dagegen offen reden können. „Das war gut, auch für mich. Ich konnte Sachen lernen“, berichtete Herbert, der mit der deutschen Basketball-Auswahl in Kürze die Olympia-Vorbereitung aufnimmt. Die DFB-Mannschaft trifft im EM-Achtelfinale am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Dortmund auf Dänemark.

