Eine gute halbe Stunde. So lange währt die grundsätzliche Geduld, die der Anhang von Hertha BSC noch mit der eigenen Mannschaft hat. Eine halbe Stunde war am Samstag im heimischen Olympiastadion gespielt, als es erstmals massive Pfiffe gegen Herthas Team gab. Der Anlass – ein Rückpass auf den eigenen Torwart – war vergleichsweise banal.

Die Zündschnur wird kürzer. Gegen den SC Freiburg verpasste Hertha die Wiedergutmachung für die heftige Niederlage in Leipzig vor einer Woche. Zwischenzeitlich durfte der Berliner Fußball-Bundesligist gegen die weiterhin ungeschlagenen Breisgauer zwar zumindest auf einen Teilerfolg hoffen, am Ende aber kassierte das Team von Trainer Pal Dardai durch ein 1:2 (0:1) gegen die Freiburger die nächste Niederlage.

Dardai hatte seine Mannschaft nach dem 0:6 in Leipzig auf vier Positionen verändert. Dedryck Boyata, Marco Richter, Kevin-Prince Boateng und Stevan Jovetic rückten neu in die Startelf. Bei Deyovaisio Zeefuik hatte es nicht gereicht. Der Rechtsverteidiger stand nicht einmal im Kader. Dardai hielt trotzdem am 5-3-2-System fest, bot Richter als Schienenspieler auf der rechten Seite auf. Doch noch vor der Pause korrigierte Herthas Trainer sich, stellte auf ein 4-5-1-System um.

Zu diesem Zeitpunkt lief bei den Berlinern wenig zusammen. Zeitweise wirkten sie ziemlich orientierungslos. Kombiniert mit vielen Unsauberkeiten im eigenen Spiel und einer durch und durch harmlosen Offensive kam eine Mischung heraus, die das Publikum alles andere als verzückte. Zur Pause gab es heftige Pfiffe von den Rängen.

Bobic ist schon in der Halbzeit besorgt

Bezeichnend für Herthas Auftritt war die Chance kurz vor dem Halbzeitpfiff. Beim Versuch, im eigenen Strafraum zu klären, schoss Freiburgs Verteidiger Manuel Gulde Davie Selke an, von dessen Körper sprang der Ball unkontrolliert ins Toraus. An Kontrolle mangelte es Hertha generell. „Wir sehen sehr verunsichert aus“, sagte Herthas Sportdirektor Arne Friedrich in der Pause bei Sky. „Wir haben viel zu wenig vom Spiel.“

Auf gerade mal 36 Prozent Ballbesitz kamen die Berliner als Heimmannschaft in der ersten Hälfte. Herausgespielte Chancen? Tja. Einmal, gleich zu Beginn, wurde es gefährlich, nachdem Suat Serdar, Herthas Bester, im Mittelfeld den Ball abgefangen hatte. Doch Jovetic versprang der Ball bei der Ballannahme im Freiburger Strafraum, so dass Gulde klären konnte. Die anderen Gelegenheiten Herthas resultierten aus Freistößen oder Distanzschüssen.

Zu Herthas Glück begnügten sich die Freiburger vor allem damit, die Kontrolle über das Geschehen zu wahren, vor allem nach ihrem Führungstreffer nach etwas mehr als einer Viertelstunde. Freiburgs Verteidiger Philipp Lienhart setzte sich nach einer Ecke von Christian Günter im Kopfballduell am ersten Pfosten gegen Davie Selke durch und traf zum 1:0 für die Gäste.

Dardai wechselte in der Pause gleich zweimal, brachte Krzysztof Piatek und Peter Pekarik für Selke und Marton Dardai. Aber besser wurde es zunächst nicht. Lucas Tousart musste gleich nach Wiederbeginn und einem Fehler von Boyata in höchster Not vor Wooyeong Jeong retten. Dardai wartete nicht einmal eine Viertelstunde bis zum nächsten Doppelwechsel, brachte Jurgen Ekkelenkamp und Dennis Jastrzembski für Boateng und Richter, brachte kurz darauf auch noch Maximilian Mittelstädt für Jovetic.

Petersen begräbt Herthas Hoffnungen per Fallrückzieher

Die Freiburger hatten wenig Mühe, ihren Gegner in Schach zu halten. Allein dass sie es nicht mit mehr Macht darauf anlegten, die Begegnung durch ein zweites Tor endgültig zu ihren Gunsten zu entscheiden, hielt Hertha noch im Spiel. Das rächte sich. 20 Minuten vor dem Ende brachten die Berliner tatsächlich einen ordentlichen Angriff zustande.

Eingeleitet wurde er von Serdar, der sich im Mittelfeld energisch behauptete. Nach seiner Verlagerung auf die linke Seite bediente der eingewechselte Mittelstädt den eingewechselten Piatek in der Mitte, und der hatte keine Mühe, sein erstes Tor nach seiner langen Verletzungspause zu erzielen. Das letzte davor war ihm, im Mai, ebenfalls gegen den SC Freiburg gelungen.

Plötzlich waren die zuvor so harmlosen Berliner im Spiel. Ekkelenkamp traf kurz nach dem 1:1 die Latte. Die bis dahin arg zurückhaltenden Hertha-Fans unter den 18.376 Zuschauer in Olympiastadion trieben ihre Mannschaft nun an. Die Hoffnung auf mehr aber hielt nicht lange an. Nicht mal zehn Minuten nach dem Ausgleich lag Hertha bereits wieder zurück. Erneut resultierte das Tor der Freiburger aus einem Eckball von Günter, diesmal von der anderen Seite. Nachdem Hertha nicht entschlossen genug hatte klären können, vollendete der erst zwei Minuten zuvor eingewechselte Nils Petersen mit einem Fallrückzieher zum 2:1 für die Gäste.