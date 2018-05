In der Welt des Sports gibt es ein paar Flüche, auf die Verlass ist. Wenn etwa englische Fußball-Teams zum Elfmeterschießen antreten, wenn der FC Bayern in der Champions League auf einen Vertreter aus der Primera Division trifft – oder eben, wenn die Handballer der Rhein-Neckar Löwen zum Finalturner um den DHB-Pokal nach Hamburg reisen. Elf Mal war der Verein mit Hauptsitz in Mannheim seit der Einführung des Final Fours im Jahr 1994 in der Hansestadt mit von der Partie – und holte dabei: exakt null Titel. Immer wieder versagten die Nerven, verkrampften die Spieler, verzweifelten die Fans. Es war wie verhext.

Am Sonntag nun haben sich die Löwen des langjährigen Fluchs entledigt. Im Endspiel um den DHB-Pokal 2018 setzten sie sich vor 13 200 Zuschauern in der ausverkauften Hamburger Arena mit 30:26 (13:11) gegen das Überraschungsteam des Jahres, die TSV Hannover-Burgdorf durch. Mit dem ersten DHB-Pokalsieg der Vereinsgeschichte zementierte die Mannschaft des dänischen Trainers Nikolaj Jacobsen ihren Status als dominanteste deutsche Mannschaft der vergangenen Jahre. Wenn in der Bundesliga nicht alles schief geht, werden die Löwen in wenigen Wochen erneut zum Deutschen Meister ernannt; bei sechs ausstehenden Begegnungen beträgt ihr Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus Flensburg recht komfortable vier Punkte – es wäre der dritte nationale Titel in Serie und nach dem jüngsten Erfolg im Pokal das erste Double in einer Sportart, die ein Jahrzehnt vom übermächtigen THW Kiel beherrscht wurde.

In vielen großen Spielen gewachsen

Das Endspiel am Sonntag war ein Sinnbild für die sportliche Entwicklung der Mannheimer bis hin zur Erhabenheit auf nationaler Ebene. Zunächst schien es, als würden sie auf großer Bühne erneut Nerven zeigen: Sechs Minuten gelang ihnen kein Treffer gegen die starke Defensive der Hannoveraner mit den ehemaligen Berliner Profis Evgeni Pevnov und Sven-Sören Christophersen, die Co-Trainer und Füchse-Legende Iker Romero in Kombination mit seinem spanischen Landsmann und Cheftrainer Carlos Ortega an der Taktiktafel entworfen hatten. Mit fortwährendem Verlauf spielten die Mannheimer aber ihre Extra-Klasse aus. Der Isländer Alexander Petersson agiert selbst im fortgeschrittenen Profi-Alter von 37 Jahren wie ein Handballer auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft, Regisseur Andreas Schmid übernimmt in entscheidenden Situationen Verantwortung – und auf das schwedische Torhüterduo Andreas Palicka/Mikael Appelgren ist ohnehin immer Verlass. Die Sturm- und Drangphase der Löwen, in der sie einen 1:3-Rückstand in eine 8:4-Führung verwandelten, erinnerte stark an das Halbfinale tags zuvor, in dem sie über den SC Magdeburg hinweggefegt waren.

Das Team von Nikolaj Jacobsen ist in vielen großen Spielen gewachsen. Dank des Pokalsiegs durften sich die Beteiligten in ihrer Herangehensweise bestätigt fühlen, den nationalen Wettbewerben Vorrang eingeräumt zu haben. Nach einem absurden Terminstreit mit dem europäischen Verband EHF hatten die Löwen vor wenigen Wochen ihr zweites Team zum Champions-Leauge-Viertelfinale in Kielce geschickt, um ihren Vorsprung in der Meisterschaft nicht zu gefährden – mit dem vermeintlich sicheren Double in der Tasche gewiss nicht die schlechteste Entscheidung.