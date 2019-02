Der DFB will jetzt in der Ausbildung umsteuern und die Bolzplatzmentalität wieder stärker betonen. Gibt es die bei Hertha noch?

Das glaube ich schon. Wir haben noch den einen oder anderen echten Straßenfußballer, bei dem du dir manchmal denkst: Mensch, nicht nur immer den Kopf runter und dann düdedüdelütt. Wir holen ja grundsätzlich nicht so viele Spieler von außerhalb. Wir haben in erster Linie Berliner und Brandenburger, die von den Schulhöfen zu uns kommen und technisch schon ganz gut ausgebildet sind.

Haben Sie bei Hertha so was wie einen Käfig, um den Straßenfußball zu simulieren?

Im Leistungszentrum haben wir einen Court, wo die Kleineren eins gegen eins spielen können. Und grundsätzlich können die Jungs immer früher auf den Platz gehen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass sie in der Woche auf sieben, acht Trainingseinheiten kommen, neben der Schule. Irgendwann müssen sie auch mal Füße hoch legen.

Meikel Schönweitz, der Nachwuchs-Cheftrainer des DFB, sagt, dass Berlin die letzte Stadt sei, in der es noch Straßenfußballmentalität gebe.

Wir werden oft für unseren Weg gelobt: für die Durchlässigkeit, den Austausch mit Pal Dardai, die Zusammenarbeit mit Ante Covic von der U 23. Wir haben alle einen guten Draht zueinander.

Ist es ein Vorteil, dass Cheftrainer Pal Dardai ein früherer Kollege aus dem Nachwuchs ist?

Ich sehe das als großes Plus. Pal kennt die Abläufe. Der Austausch ist sehr gut, die Wege sind kurz. Wenn bei den Profis mal jemand ausfällt im Training, kann ich schnell einen Jugendspieler hochschicken. Wir kennen und schätzen uns, haben ja noch zusammengespielt. Ich kann jeden Tag zu ihm gehen. Aber das kannst du eben nicht überall kopieren. Was du ändern kannst, ist die Mentalität.

Was meinen Sie damit?

Die meisten Trainer fangen in der U 12 oder U 13 an. Da verdienen sie aber nur kleines Geld, oder sie sind überhaupt nicht hauptamtlich angestellt. Dementsprechend wollen sie so schnell wie möglich nach oben. Da müsste es ein Umdenken geben. Wir sagen ja nicht umsonst, dass wir die besten Trainer im unteren U-Bereich brauchen. Das goldene Lernalter ist nun mal zwischen zehn und zwölf Jahren. Aber da haben viele Vereine keine hauptamtlichen Trainer.

Seit Jahren hört man die Klagen, dass es im deutschen Fußball keine Eins-gegen-eins-Spieler mehr gibt. Hat es erst so ein Debakel gebraucht wie die WM 2018, damit sich etwas ändert?

Es gibt diese Spieler doch, auch in den U-Mannschaften. Du musst sie nur lassen. Im Spiel hast du so viele unterschiedliche Situationen, die kann ich sowieso nicht alle von draußen coachen. Da muss der Spieler schon selbst Lösungen finden. Und ich als Trainer muss ihm das nötige Vertrauen dafür vermitteln. Wir sind vielleicht gegenüber England und Frankreich unterlegen in der Athletik und der Schnelligkeit. Aber fußballerisch müssen wir uns vor niemandem verstecken. Man sollte sich nicht blenden lassen von großen Turnieren, bei denen allein das Ergebnis zählt. Ich glaube nicht, dass das, was die Franzosen bei der WM gespielt haben, der beste Fußball ist. Die Franzosen haben aus sehr wenig viel gemacht. Wir haben vielleicht keinen Kylian Mbappé, aber Serge Gnabry bei Bayern macht es auch ordentlich. Und wenn Marco Reus nicht so oft verletzt gewesen wäre, hätten wir auch einen Spieler auf Weltklasseniveau.

Als Hertha zu dieser Saison Javairo Dilrosun verpflichtet hat, hat Pal Dardai gesagt: Einen solchen Spieler hatten wir nicht, auch nicht in unserer Akademie.

Die haben wir schon. Palko Dardai zum Beispiel. Oder Muhammet Kiprit. Der ist auch ein Eins-gegen-eins-Spieler. Aber die Jungs brauchen eben noch ein bisschen Zeit für das höchste Niveau.