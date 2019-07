Außerhalb der neutraleren Zeiten am Nachmittag, zu der sich die meisten Spitzensportler auf einem zumindest annähernd ähnlichen Level befinden, kann es also zu erheblichen Leistungsverschiebungen kommen. Maria Scharapowa galt im Tennis etwa lange Zeit als „Queen of the Night“, die Königin der Nacht, weil sie ihre ersten 22 Grand-Slam-Spiele unter Flutlicht allesamt gewann. Ihrem Kollegen Pete Sampras ging es ganz ähnlich. Er hat in Night Sessions bei den US Open eine Bilanz von 20:0.

„Man findet es fast nie, dass irgendein Sportler am Abend genauso viele Siege und Niederlagen hat wie in der Frühe“, sagt Chronobiologe Roland Brandstätter. Er hat weitere Beobachtungen gemacht: Unter 100 Squash-Spielern fand sich in seinen Untersuchungen kein einziger Frühtyp, während wiederum in der Leichtathletik sehr viel häufiger Morgenlerchen vertreten sind als in der Gesamtbevölkerung.

Es ist verblüffend, was der Wissenschaftler alles erkennen kann. So hält er den Skirennläufer Marcel Hirscher eher für einen Spättyp, da er in Slalom-Durchgängen am Vormittag immer wesentlich schlechter abschneide als in den Durchgängen am Mittag oder Nachmittag. Brandstätter hält es sogar für möglich, dass Teams aus südeuropäischen Ländern wie Spanien oder Italien auf internationalem Niveau einen Wettbewerbsvorteil besitzen. Denn in diesen Regionen sind aufgrund der hohen Anzahl von Sonnenstunden mehr Spättypen vertreten. Die späten Anstoßzeiten etwa in der Champions League würden den Fußballspielern deshalb eher entgegenkommen.

Ein großes Problem sieht Brandstätter zudem bei der Suche nach Nachwuchstalenten, verschiebt sich doch im Laufe des Lebens die innere Uhr. Bis zur Pubertät sind fast alle Menschen Morgenlerchen und bis in die Zwanziger dann Nachteulen, bevor sie sich Stück für Stück wieder zurück zu Lerchen entwickeln.

Zeitpunkt von Talentsichtungen falsch gewählt

Talentsichtungen werden also zu einem Zeitpunkt absolviert, an dem die meisten Nachwuchsathleten als Spättypen gelten. Die Sichtungen finden jedoch häufig während der Schulzeit statt – also vormittags. „Wir suchen spezifisch nach Talenten, testen aber die Leistung zu einer Zeit, in der ein Spättyp nur 70 oder 80 Prozent seiner Leistung bringt“, sagt Brandstätter. Spättypen fielen dadurch häufig schon vorzeitig durch das Raster, und das obwohl viele Wettkämpfe nach wie vor nachmittags oder am Abend stattfinden.

Und die Probleme hören auch für diejenigen nicht auf, die es bis nach ganz oben geschafft haben. „Viele Athleten haben Schlafprobleme und Probleme, einen regulären Tag-Nacht-Rhythmus aufrechtzuerhalten“, berichtet Brandstätter von seiner Arbeit mit Spitzensportlern. Dadurch habe sich jedoch ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass sich durch die Rücksichtnahme auf die eigene innere Uhr sowie einen ausgewogenen Schlafrhythmus sportliche Vorteile erzielen lassen. Brandstätter spricht von „riesigem Bedarf“ und „riesigem Interesse“.

Das Limit ist noch längst nicht erreicht. Aus diesem Grund hat der Chronobiologe schon mit verschiedenen Institutionen sowie Athleten unterschiedlichster Disziplinen zusammengearbeitet, darunter Sportler auf olympischem Niveau, nationalen Sportverbänden oder etwa dem Nachwuchsbereich des englischen Fußballklubs FC Southampton. „Jede innere Uhr kann sich innerhalb eines bestimmten Bereichs anpassen“, sagt Brandstätter.

Nach dem Ende seiner akademischen Laufbahn in Großbritannien baut er nun in seiner Heimat Salzburg ein Institut auf, welches das Schlaf-Coaching im Spitzensport professionalisieren soll. Möglicherweise kooperiert er dabei bald mit einer „Institution aus dem Sportsponsoring, die weltweit Hunderte von Eliteathleten unter Vertrag hat“, sagt er. Konkreter möchte Brandstätter da nicht werden.

Trainer verhindern oft den perfekten Rhythmus

Im Rahmen des Coachings analysiert er die innere Uhr seiner Klienten, um einerseits Störfaktoren für den geregelten Schlaf sowie andererseits „sensitive Fenster“ auszumachen. Also Zeiten, in denen sich die innere Uhr beeinflussen lässt. Das geschieht dann über veränderte Anreize und Routinen, wie etwa die Ernährung oder die Koffeinzufuhr.

Entscheidend dabei ist weniger die Tageszeit als die Zeit nach dem Aufwachen: Frühe und mittlere Typen erreichen ihre Bestleistung schon recht bald nach dem Aufstehen, Spättypen benötigen hingegen mehr Zeit, bis sie an ihr Toplevel gelangen. Ziel ist es also, Schlaf-, Trainings- und Wettkampfzeiten miteinander zu synchronisieren – damit die sportliche Leistungsfähigkeit zur rechten Zeit ihr Maximum erreicht.

Im Weg stünden dem aber häufig noch die Trainer, sagt Brandstätter: „Oft ist es so, dass die Athleten nach Hilfe fragen, und die Coaches sagen: Ja, da kann man nichts machen.“ Das klingt tatsächlich ein bisschen nach dem, was man auch vor dem Berliner Pokalfinale so zu hören bekam.

Ganz untätig waren die Trainer der beiden Mannschaften dann Ende Mai aber doch nicht: Der Coach von Tennis Borussia, Dennis Kutrieb, hatte zuvor immerhin das Training auf 10 Uhr vorverlegt („Damit die Jungs nicht noch schlafen, wenn dann der Anpfiff ertönt!“). Und Viktorias Trainer Alexander Arsovic riet seinen Spielern, „vielleicht zwei Stunden früher ins Bett“ zu gehen. Die Nacht vor dem Spiel verbrachte sein Team dann gemeinsam im Hotel. Um 7.30 Uhr gab es Frühstück. Und etwa fünf Stunden später ein 1:0 und den Pokal.