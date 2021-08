Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Michael Ballack trauert um seinen Sohn. Emilio Ballack soll in der Nacht bei einem Unfall in Portugal gestorben sein. Das berichtete der portugiesische Fernsehsender "TVI24" und mehrere Medien wie "Bild" und "Focus". Emilio Ballack ist nach diesen Angaben in der Nacht auf Donnerstag bei einem Quad-Unfall tödlich verunglückt.

Der Unfall soll sich südlich von Lissabon ereignet haben. Michael Ballack hatte sich vor einigen Jahren ein Haus in Portugal gekauft. In der Nähe dieses Hauses habe sich der Unfall ereignet, heißt es in den Berichten. (Tsp)