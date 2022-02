Der ehemalige niederländische Fußballnationalspieler Marc Overmars ist wegen Belästigungsvorwürfen als Sportdirektor des Vereins Ajax Amsterdam zurückgetreten. Sein Verhalten weiblichen Mitarbeitern gegenüber sei "inakzeptabel" gewesen, erklärte Overmars am Sonntag. Einer Mitteilung des Vereins zufolge hatte der 48-Jährige eine "Reihe von unangemessenen Nachrichten" an die Betroffenen verschickt. "Leider war mir nicht klar, dass ich damit eine Grenze überschritten habe", erklärte Overmars dazu.

Vergangene Woche sei er dann mit "Berichten über mein Verhalten konfrontiert" worden, und damit, "wie es auf andere gewirkt hat". Er sehe jetzt ein, dass er Fehler gemacht habe, "aber es ist zu spät". Deshalb gebe es "keine andere Möglichkeit, als Ajax zu verlassen".

Overmars, der die Niederlande bei den Weltmeisterschaften 1994 und 1998 sowie den Europameisterschaften 2000 und 2004 vertrat, war seit Sommer 2012 bei Ajax im Amt und hatte kürzlich seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Der Aufsichtsratsvorsitzende Leen Meijaard bezeichnete Overmars als "den besten Fußballdirektor, den Ajax je hatte".

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Mehr zum Thema Ada Hegerberg beim Ballon d'Or Sexismus im Sport hat tiefe Wurzeln

Meijaard fügte hinzu: "Es ist niederschmetternd für die Frauen, die sich mit diesem Verhalten auseinandersetzen mussten." Als die Aufsichtsgremien von dessen Nachrichten erfuhren, "haben wir sofort gehandelt und sorgfältig überlegt und abgewogen, was am besten zu tun ist." Meijaard erklärte: "Leider hat er wirklich die Grenze überschritten, so dass eine Fortsetzung als Direktor nicht in Frage kam." Der Schritt sei "für alle sehr schmerzlich". (dpa)