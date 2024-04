Tagesspiegel Plus „Ungefiltert in die Lungen“ : Was Jogger bei Feinstaub beachten müssen

Feinstaub ist ein unterschätztes Gesundheitsrisiko – besonders für Läufer. An welchen Orten und Städten die Belastung am größten ist und wie sich Jogger verhalten sollen, erklärt der Pneumologe Christian Witt.