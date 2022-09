In England steht am Wochenende in der Premier League das Derby zwischen dem FC Liverpool und dem FC Everton an. Tabellenführer FC Arsenal reist zu Manchester United, während der Tabellenzweite Manchester City bei Aston Villa antritt. In der Zweiten Liga empfängt am Samstagnachmittag das Mittelfeldteam Preston North End den Drittletzten Birmingham City.

Das letzte Spiel mag zunächst nicht so ganz in die Reihe passen. Doch es lohnt ein genauer Blick, und zwar auf das Torverhältnis. Dort hat Preston, in der Saison 1888/89 erster Fußballmeister in England, Außergewöhnliches vollbracht und als erstes Team in den englischen Topligen eine Saison mit sieben Zu-Null-Spielen begonnen.

Den bisherigen Rekord hielt der FC Chelsea, der in der Saison 2005/06 in der Premier League die sechs ersten Spiele ohne Gegentor absolvierte. In der Bundesliga hält Borussia Dortmund den Rekord, der BVB blieb 2017/18 zum Start fünfmal ohne Gegentor.

Preston spielte fünfmal 0:0, zweimal 1:0, holte damit elf Punkte und steht in der Tabelle auf Platz zehn. Weil es kaum zu glauben ist, noch einmal dieser Leckerbissen für alle Statistikliebhaber: Spiele 7. Siege 2. Unentschieden 5. Niederlagen 0. Tore 2:0. Torverhältnis plus 2. Punkte 11. Bisherige Torschützen: Brad Potts und Riis Jakobsen.

Zum Vergleich: Die Mannschaften in direkter Umgebung der maximal erfolgreichen Minimalisten aus der etwa 50 Kilometer nordwestlich von Manchester gelegenen Stadt haben ein Torverhältnis von 12:10 (Queens Park Rangers) beziehungsweise 11:13 (Hull City).

Als am Mittwochabend der 1:0-Sieg bei Coventry City feststand, twitterte der Verein zu einem Bild von Torwart Freddie Woodman: „Seven clean sheets to start the Championship Season“. Also die siebte weiße Weste (schon sechs Mal zu Null bedeutete Vereinsrekord) in der Liga für Woodman, der davor bei Newcastle United unter Vertrag stand und nach vielen Ausleihen vor dieser Saison zu Preston kam.

Damit hatten die Teamkollegen dem Torwart seinen Wunsch erfüllt. Denn dieser hatte nach dem torlosen Remis zuvor gegen Cardiff City auf der Webseite des Klubs angemerkt, es sei an der Zeit, Spiele ohne Gegentor zu gewinnen.

Sein bisher einziges Gegentor in einem Pflichtspiel für den neuen Klub kassierte Woodman am 9. August im League Cup (4:1 bei Huddersfield Town). Als PNE, so die gebräuchliche Kurzform, in der zweiten Runde des Wettbewerbs 1:2 bei den Wolverhampton Wanderers verlor, stand der 25-Jährige nicht im Tor.

Die Chancen, dass Woodmans Serie auch jetzt im heimischen Stadion Deepdale weiter hält, sind zumindest statistisch betrachtet nicht schlecht: Der nächste Gegner Birmingham City hat die zweitwenigsten Treffer in der Liga erzielt. Nämlich vier (genau wie Cardiff City). Weniger Tore geschossen hat nur … Preston North End.