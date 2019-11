Raman bringt Schalke in Führung Tja, so kann es gehen. Union spielt toll mit, fängt sich aber das Gegentor. Und was für eines: Raman trifft herrlich mit links in den Winkel. Aber das ist nicht das einzig Blöde für die Unioner: Schlotterbeck hat sich verletzt. Er muss ausgewechselt werden. Hübner kommt für ihn. Sein Saisondebüt.