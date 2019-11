Elfmeter, oder was?! Noch einmal zum Elfmeter: In der Zeitlupe ist deutlich zu sehen, dass Unions Andrich abhebt und es erst dann zum Kontakt mit Nastasic kommt. Unions Manager Ruhnert bekommt bei DAZN die Szene vorgespielt. Er sagt: "Anhand dieser Bilder kann ich das beim besten Willen nicht sagen, ob es ein Elfmeter war oder nicht." Aber was soll der Mann auch sagen, er ist in diesem Fall so objektiv wie ein bestochener Schiedsrichter.