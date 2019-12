Die Hinrundenbilanz des 1. FC Union Ergebnisse: Sechs Siege, zwei Remis und neun Niederlagen gab es für die Köpenicker in den ersten 17 Spielen der Saison 2019/2020.



Zuschauer: Insgesamt 196 901 zahlende Zuschauer, durchschnittlich 21 877 pro Spiel, besuchten die neun Heimspiele der Eisernen im achtmal ausverkauften Stadion an der Alten Försterei. Zu Unions Auftaktspiel in der 1. Bundesliga gegen RB Leipzig waren sogar 22 012 Zuschauer anwesend. Nur das letzte Spiel der Hinrunde gegen Hoffenheim lockte weniger Fans in den Auswärtsblock (20 350).



Tore: Mit 20 erzielten Toren (darunter einem Eigentor des Mainzers Brosinski) kam der Union-Sturm nur auf Platz 14 der Tore-Statistik. Die Union-Defensivabteilung ließ 24 Gegentore zu und belegte damit gemeinsam mit Dortmund Platz acht in der Abwehrstatistik.



Rekorde: Der 3:1-Heimerfolg über Dortmund war der höchste Sieg der Eisernen. Die höchste Niederlage gab es zum Auftakt mit 0:4 zu Hause gegen Leipzig. Die torreichste Begegnung mit Union-Beteiligung war der 3:2-Auswärtserfolg in Mainz.



Torschützen: Insgesamt trugen sich sechs Spieler in die Berliner Torschützenliste ein. Am erfolgreichsten war wie schon im Vorjahr Sebastian Andersson. Mit seinen acht Treffern belegte er in der Torschützenliste der Bundesliga gemeinsam mit dem Augsburger Niederlechner den sechsten Platz. Im Verein folgen Marius Bülter und Marcus Ingvartsen mit jeweils drei Toren.



Elfmeter: Insgesamt fünf Elfmeter sprachen die Unparteiischen Union zu. Sebastian Polter (2) und Marcus Ingvartsen verwandelten die Foul-Elfmeter, während Andersson von den beiden Handstrafstößen nur einen verwandeln konnte.



Platzverweise: Die Rote Karte gab es für Keven Schlotterbeck und Sebastian Polter. Neven Subotic wurde nach Gelb-Rot des Feldes verwiesen. (dpa)