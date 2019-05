Verstärkungen vs. Umbruch

Was in der kommenden Saison, die de facto schon am 1. Juli beginnt, sein wird? Das ist den Union-Profis noch herzlich egal. Sicher werden sich die Berliner für die Bundesliga punktuell verstärken. Ernsthafte Gedanken muss sich hingegen schon jetzt der Relegationsgegner - und verlierer VfB Stuttgart machen. Torhüter Ron-Robert Zieler und Kapitän Christian Gentner zumindest ließen ihren Verbleib offen. Gut möglich, dass die Stuttgarter Mannschaft in der kommenden Zweitliga-Saison ein völlig neues Gesicht haben wird. Gentner sprach vom "völlig falsche Zeitpunkt, irgendwelche Dinge rauszuhauen“, Zieler bat darum " zu respektieren, dass das jetzt einfach kein Thema ist“.