4. Wieder mal ein Stadtderby

Freunde zu Mauerzeiten, abgekühltes Verhältnis nach der Wende: Die Beziehung zwischen den Fans von Union und dem Stadt-Rivalen Hertha BSC hat sich stark verändert. In Herthas Zweitliga-Jahren 2010/11 behauptet sich Union nach 1:1 und 2:1 im Olympiastadion als „Stadtmeister“, zwei Jahre später revanchiert sich Hertha 12/13 mit einem 2:1 an der Alten Försterei, kommt aber in der heimischen Arena nicht über ein 2:2 hinaus. Nun kommt es erstmals in der Bundesliga zum Duell.