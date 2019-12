Test, Test, Test

Der 1. FC Union hat ein viertes Testspiel im Januar vereinbart. Die Köpenicker treffen am 19. Januar, einen Tag nach Rückrundenstart, um 14 Uhr im Stadion An der Alten Försterei auf den Schweizer Club FC St. Gallen. Für Urs Fischer wird dies eine besondere Partie gegen den Erstligisten, der Union-Coach lief in seiner aktiven Karriere lange für St. Gallen auf. Am Vortag startet Union bei Herbstmeister RB Leipzig in die Rückrunde, so dass vornehmlich Ersatzspieler zum Zug kommen dürften.



Im Trainingslager ab dem 4. Januar in Spanien absolvieren die Köpenicker zuvor drei Vorbereitungsspiele. Am 6. Januar geht es gegen den belgischen Zweitligisten Oud Heverlee Leuven (11 Uhr), später folgt die Partie gegen dessen Ligakonkurrenten Royale Union Saint-Gilloise (16 Uhr). Zum Abschluss testet Union am 11. Januar (15 Uhr) gegen den ungarischen Erstligisten Ferencvaros Budapest.