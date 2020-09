Der 1. FC Union hat sein erstes Pflichtspiel gewonnen - im Pokal gab es einen mühesamen 1:0-Arbeitssieg beim Zweitligisten Karlsruher SC. Ruhiger wird es deswegen nicht bei den Köpenickern. Das liegt auch am Wechsel von Torjäger Sebastian Andersson zum 1. FC Köln und am vieldiskutierten Konzept zur Zuschauerrückkehr. Immerhin dürfen zum Saisonauftakt gegen Augsburg bis zu 5000 Zuschauer ins Stadion an der Alten Försterei und sie dabei teilweise sogar stehen.

Hier im Blog versorgen wir Sie mit allen Entwicklungen und Neuigkeiten rund um den 1. FC Union.

