Herr Parensen, das Fußballgeschäft frisst immer mehr Geld. Inwiefern taugt eine dermaßen durchkommerzialisierte Sportart noch als gesellschaftliches Korrektiv?

Der Amateurbereich kann das noch leisten, der Profifußball nur noch bedingt. Nur auf den Rängen kann man sich vielleicht noch ein Bild der Gesellschaft machen. Aber Fußballspiele an sich in der Ersten oder Zweiten Liga oder auf internationaler Ebene sind nicht mehr Maßstab für gesellschaftliche Entwicklungen.

Andererseits werden Gesellschaftsthemen – nehmen wir die rassistischen Äußerungen des Schalker Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies – im Fußball mit einem besonders großen Bohei begleitet.

Das hat mit einer gesteigerten Öffentlichkeit zu tun. Die Exponiertheit, die Fußballer mittlerweile haben, bringt es mit sich, dass jede Äußerung innerhalb von Sekunden vervielfacht wird und unheimlich an Gewicht gewinnt. Das wirkt dann sehr stark nach.

Sie stecken mitten in diesem System: Ist es gerechtfertigt, dass sich Fußballer, nur weil sie Fußballer sind, zu gesellschaftlichen Themen äußern sollen?

Wenn es nach mir ginge, sind wir Fußballer einfach Sportler und sollten uns deshalb zu unserem Sport äußern. Die Überhöhung der Fußballer bringt es mit sich, dass von uns Statements eingefordert werden. Man will alles von diesen Menschen wissen, auch, wo sie politisch stehen. Gerechtfertigt ist das nicht. Am Ende sind wir Fußballer, weil wir besonders gut gegen den Ball treten können. Und nicht, weil wir uns besonders gut zu gesellschaftlichen Themen äußern können. Deswegen finde ich es ab und zu einfach vermessen, Fußballern zuzuschreiben, dass sie sich positionieren sollten.

Andererseits ist der Fußball ja so groß, weil er so eine Massenwirkung hat – und damit eine hohe Verantwortung. Müssten die Klubs die Spieler dafür etwas stärker sensibilisieren?

Das ist schwierig. Es gibt so viele Charaktere in einem Team, die so verschieden sozialisiert worden sind – wo kommen wir denn da hin? Man kann ja nicht jedem die Haltung vorgeben, sagen wir mal beim Thema Flüchtlingskrise.

Freiburgs Trainer Christian Streich vermittelt solche Themen seiner Mannschaft.

Das ist ja grundsätzlich richtig, weil es darum geht, sich auch menschlich weiterzuentwickeln. Fußballer sind meist jüngere Menschen, die noch relativ viel vom Leben vor sich haben. Vermittlung finde ich entsprechend gut. Nur: Sich hinzustellen und Vorwürfe zu erheben, warum ein Fußballer zu Themen keine Meinung hat oder sich nicht äußert, das finde ich vermessen. Es funktioniert nicht, immer klare Statements und Positionen zu verlangen.

Herr Parensen, Union ist zuletzt auf rund 30.000 Mitglieder angewachsen. Freuen Sie sich schon, bald beim größten Berliner Verein Fußball zu spielen?

Wie viele Mitglieder hat Hertha nochmal?

Aktuell knapp über 36.000.

Wenn man unsere Wachstumszahlen bei den Mitgliedern zugrunde legt, werden wir bald die Nummer eins sein. Schöner wäre es natürlich, wenn wir auch sportlich über einen längeren Zeitraum mit Hertha rivalisieren könnten.

Union bleibt also erst mal Herausforderer?

Es wäre vermessen zu sagen, wir sind mit Hertha auf einer Stufe. Hertha spielt dauerhaft Bundesliga und schnuppert hin und wieder am europäischen Wettbewerb. Wir haben noch einiges aufzuholen. Unser Ziel muss sein, mal in die Regionen zu kommen, in denen wir Hertha Konkurrenz machen können.

Hat man denn bei Union den Eindruck, dass es bei dem einen Verein eher nach oben geht, während der andere stagniert?

Bei Union war die Entwicklung die letzten Jahre immer positiv. Es wird aber eine Zeit kommen, in der manches stocken kann. Das Stadion ist nun mal nur so groß wie es eben groß ist. Wirtschaftlich stößt man wahrscheinlich auch an Grenzen, die es schwierig machen, Jahr für Jahr nochmal einen draufzupacken. Hertha hat eine andere Ausgangslage und andere Probleme als wir. Sie spielen seit dem Aufstieg 2013 immer eine gute Rolle in der Bundesliga und haben viele gute Spieler entwickelt. Dass man das Stagnation nennt, finde ich ehrlich gesagt vermessen.

Zumindest wird das in der Stadt hier und da so gesehen.

Ich sehe das nicht so. Was stimmt: Wir haben nun die Möglichkeit den Abstand zu verringern. Und daran arbeiten wir jetzt gerade.