Erst der Klassenerhalt, dann die Stadtmeisterschaft

Unions Cheftrainer Urs Fischer hat in der Pressekonferenz am Mittwoch wieder betont, dass der Klassenerhalt für ihn deutlich wichtiger sei, als am Freitag das Derby gegen Hertha BSC zu gewinnen.



"30 Punkte werden nicht reichen", um in der ersten Liga zu bleiben, sagte Fischer am Mittwoch. Union brauche noch mehr Punkte, "um den Sack zuzumachen". Das übergeordnete Ziel sei der "Ligaerhalt, nicht die Stadtmeisterschaft". Aber: "wenn beide eintreffen würden, umso schöner".

Gegen Hertha werde es auch auf die Leidenschaft ankommen, sagte der Schweizer: "Die Mentalität kann Berge versetzen". Trotz der durch Geisterspiele etwas getrübten Derbystimmung in der Stadt sei er ziemlich sicher, dass er "nicht viel unternehmen muss, dass die Spieler heiß sind".

Von der Hertha und seinem neuen Trainer Bruno Labbadia erwarte er eine Mannschaft die "gut organisiert ist, aber trotzdem versucht, Fußball zu spielen". Bei der Vorbereitung habe man sich auch an Spielen aus Labbadias Zeit beim VfL Wolfsburg und anderen Klubs orientiert.

Neben den verletzten Akaki Gogia und Sheraldo Becker muss Union auch auf den gesperrten Verteidiger Keven Schlotterbeck verzichten, der am Sonntag gegen die Bayern seine fünfte gelbe Karte der Saison bekam.

Yunnus Malli sei aber inzwischen wieder bei der Mannschaft, bestätigte Fischer am Mittwoch. Wochenlang musste der Winter-Neuzugang alleine trainieren, nachdem ein Familienmitglied positiv auf den Coronavirus getestet wurde.

Fischer selbst wird am Freitag zum ersten Mal seit März wieder auf der Bank sitzen, nachdem er das Bayern-Spiel aufgrund eines Todesfalls in seiner Familie verpassen musste.

"Ich werde versuchen, den Fokus auf dieses Spiel zu bekommen: auch, wenn es nicht so einfach ist. Ich bin sicher, dass das mir auch gelingen wird," sagte er am Mittwoch. "Ein Derby ist ein spezielles Spiel. Ein Derby will man unbedingt gewinnen."