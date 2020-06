Wir wollten heute unbedingt den Dreier holen. In der ersten Halbzeit hat man gesehen, wir waren direkt da, wollten Schalke unter Druck setzen und haben das auch gut geschafft. Dann kriegen wir so einfach den Ausgleich und das verunsichert uns wieder ein bisschen. In der zweiten Halbzeit - ja viele Fouls, viele Unterbrechungen. Aber am Ende nehmen wir den Punkt mit. Jetzt haben wir es in der eigenen Hand.

Robert Andrich außerdem bei Sky