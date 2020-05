Genau vor einem Jahr...

...war in Köpenick die Hölle los. Mit einem 0:0 gegen den VfB Stuttgart stieg Union am 27. Mai 2019 zum ersten Mal in ihrer Geschichte in die 1. Bundesliga auf. Und in der "Tanke", dem "Hauptmann von Köpenick und eigentlich überall wurde die ganze Nacht durchgefeiert.



Heute ist es aus bekannten Gründen viel ruhiger. Die Tanke hat immer noch zu, und am Bahnhof Köpenick gibt es nur das eine oder andere rot-weiße Trikot zu sehen.



Trotzdem ist der 27. Mai 2020 auch ein wichtiger Tag für den 1. FC Union Berlin. Heute Abend ist Mainz 05 zu Besuch in der Alten Försterei: ein Abstiegsduell, in dem gefühlt sechs Punkte auf dem Spiel stehen. Mit einem Sieg könnten sich die Köpenicker vom Abstiegskampf fast endgültig befreien. Mit einer Niederlage ginge es weiter in Richtung Relegationsplatz.







Bild: kih