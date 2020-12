Torsten Mattuschka (li.) und Herthas Ronny haben Gesprächsbedarf. Das Foto stammt aus dem Jahr 2013. Foto: Imago Images/Koch

Wie fing eigentlich bei den Derbys alles an?

Lassen wir mal die Spiele der Vorgängervereine gegeneinander an dieser Stelle weg, fangen also nach der Wende an. Das erste Pflichtspielderby zwischen den Profiteams des 1. FC Union und Hertha BSC fand im September 2010 in der im Umbau befindlichen Alten Försterei statt und endete in der Zweiten Liga 1:1.

Das erste Pflichtspiel überhaupt gab es aber schon 19 Jahre früher. Im September 1991 empfing Union mit der ersten Mannschaft die Amateure von Hertha BSC in der NOFV-Oberliga, Staffel Mitte, und gewann vor 800 Zuschauern 1:0. Das Tor in der damals noch ganz anders als heute ausschauenden Alten Försterei erzielte Olaf Besser in der 54. Minute nach Vorlage von Jens Henschel.

Kurz vor Schluss kam der 19 Jahre alte Marko Rehmer zu seinem ersten Liga-Einsatz für die Gastgeber. Die Trainer hießen Werner Voigt (Union) und Karsten Heine. Union wurde mit 69:7 Punkten überlegen Meister, scheiterte aber dann in der Aufstiegsrunde zur Zweiten Liga.

Wer ist Derby-Rekordtorschütze?

So, wenden wir uns ab hier nun wieder den Profis zu. In den bisherigen sechs Spielen waren die Torschützen stets gut verteilt. Nur einer schaffte zwei Treffer: Herthas Ronny. Im September 2012 – immer wieder September – machte er auswärts das Siegtor zum 2:1, im Februar 2013 rettete er Hertha mit seinem Treffer zum 2:2 im Olympiastadion einen Punkt.

Wenig überraschend waren es jeweils Freistöße, die zum Erfolg führten.

Wer hat die Derby-Nase insgesamt vorn?

Keiner. Zwei Mal gewann Union, zwei Mal gewann Hertha, zwei Mal gewann weder Union, noch Hertha, kurz: Unentschieden. Nehmen wir noch die Hilfswertung namens Torverhältnis dazu, ist Hertha leicht vorn. Dort steht es 10:7. Hat sich also in dieser Hinsicht gelohnt, beim letzten Derby im Mai richtig hingelangt zu haben. 4:0 hieß es am Ende.

Und wer hat die Nase aktuell vor dem Derby vorn?

Das ist ganz eindeutig Union. Erstaunliche 16 Punkte hat die Mannschaft von Trainer Urs Fischer in dieser Saison schon eingesammelt. Lohn dafür ist der sechste Platz. Hertha bringt es nur auf die Hälfte der Punkte und findet sich lediglich auf Rang 13 ein.

Und sonst: Alles Derby, oder was?

Fast alles. In den sozialen Medien geht es bei den Klubs natürlich vorwiegend um das Spiel. Aber es gibt halt Dinge, die wichtiger als Fußball sind. Auch vor einem Derby und gerade in diesen Zeiten.

So hat Hertha am zurückliegenden Adventswochenende wieder die Aktion „Herthaner helfen“ eingeläutet, mit der seit über einem Jahrzehnt in der Vorweihnachtszeit „kleine und große Wünsche von Menschen in schwierigen Situationen“ erfüllt werden. Union unterstützt seit mehreren Wochen die Berliner Tafel. Nun gibt es an der Fanhaus-Baustelle in der Köpenicker Lindenstraße zusätzlich zur Lebensmittelausgabe immer dienstags von 13 bis 15 Uhr eine vom Küchenteam in der Alten Försterei zubereitete warme Suppe. Sie kostet für einkommensschwache Menschen 50 Cent, ansonsten drei Euro.