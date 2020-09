Wer fehlt?

Rund 72 000 Zuschauer im Berliner Olympiastadion. Gut, sind wir ehrlich: auch in Nicht-Coronazeiten (gab es ja mal) würde die Ansetzung Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt am zweiten Spieltag kein volles Haus garantieren. Aber das nun nur 4000 Zuschauer im Stadion sein dürfen, das verspricht schon ein interessantes Experiment in einer Riesenschüssel, in der auch 40 000 Menschen nicht immer gut zu hören sind.

Aber es ging ja schon mal mit noch weniger Fans: Blau-Weiß 90 zum Beispiel absolvierte die Saison 1991/1992 in der zweiten Bundesliga meist vor dreistelligen Kulissen! 500 Zuschauer im Olympiastadion! Und da war auch was zu hören, zumindest von den Trainern. Zum ersten Heimspiel kamen damals aber noch – 4000 Zuschauer und sahen ein 4:1 gegen Remscheid. Vielleicht bringen die 4000 auch Hertha Glück.

Auf wen ist in Mönchengladbach zu achten?

Wenn es um Max Kruse geht, dann vor allem um seine Vergangenheit. Denn die Gegenwart beim 1. FC Union heißt aufgrund Kruses körperlicher Verfassung immer noch hoffen auf die Zukunft. Vielleicht beginnt sie am Sonnabend in Mönchengladbach, denn da trifft der Neu-Köpenicker auf eine Station in seiner Vergangenheit: Von 2013 bis 2015 spielte er für die Borussen vom Niederrhein und traf in 66 Bundesligaspielen 23 Mal.

Auf wen achtet Augsburg?

Auf einen Norweger. Erling Haaland traf bei seinem Bundesliga-Debüt in der Vorsaison drei mal für die Dortmunder gegen – den FC Augsburg. Mit 19 Jahren wurde Haaland daraufhin als jüngster „Dreierpacker“ der Bundesliga-Historie gefeiert, auch im Tagesspiegel. Bis dann doch noch ein Spielverderber aus der Statistik gezaubert wurde: Walter Bechtold war bei seinem Hattrick im Jahr 1965 für Eintracht Frankfurt jünger als Haaland. Daraufhin wurde vielerorts etwas eingeschnappt formuliert: Haaland sei der jüngste BVB–Dreierpacker und der jüngste ausländische Spieler, der... Vorschlag: Haaland schießt vier Tore beim Spiel in Augsburg und die Sache wird runder.

84 Jahr, lila Haar?

Jérôme Boateng hat das Geheimnis seiner lila gefärbten Haare gelüftet. „Es war eine Wette“, sagte der 32 Jahre alte Innenverteidiger von Bayern München. Ging im Groben darum, dass er gewettet habe, dass er seine Haare färbe, wenn Bayern gewinnen würde. Im Champions-League-Finale. Wie überrascht dann Boatengs Friseur wohl gewesen sein wird, als der dann nach dem Finale... lassen wir das und widmen uns einer echten Überraschung aus dem Hause Boateng:

Bruder Kevin-Prince wechselt zum italienischen Fußball-Zweitligisten AC Monza. Boateng wurde zuletzt vom Serie-A-Klub AC Florenz an Besiktas Istanbul ausgeliehen. Ein gewisser Silvio Berlusconi hatte den AC Monza vor zwei Jahren gekauft. Nun soll es für den lombardischen Klub nach ganz oben gehen, mit schönen Haaren bestimmt. Denn Berlusconi färbt ja mit 84 Jahren noch, allerdings nicht lila.