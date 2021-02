Wer darf sich erholen?

Die Spieler von Rot-Weiss Essen sind zwar nicht in der Bundesliga aktiv, haben aber unter der Woche den größten Coup im DFB-Pokal gelandet, indem sie Bundesligist Bayer Leverkusen aus dem Wettbewerb beförderten. Was ja durchaus mit unserer Rubrik hier zu tun hat. Da der 120 Minuten lange Krimi auch an die Substanz des Rasens ging, ist dieser für das am Samstag vorgesehen Spitzenspiel in der Regionalliga West gegen Borussia Dortmunds zweite Mannschaft nicht einsatzbereit.

Die Spieler können pausieren und alle, die es mit RWE halten, noch ein wenig länger den überraschenden Erfolg genießen. Beispielsweise Vereinslegende Willi „Ente“ Lippens. Der sagte der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“, er habe sich besonders für seine Enkel gefreut: „Jetzt werden sie von den Blauen oder den Schwarz-Gelben nicht mehr gehänselt.“ Womit, Schwenk in die Bundesliga, natürlich die Fans der Essener Nachbarn Schalke 04 und Borussia Dortmund gemeint sind.

Wo wird die Partnerschaft fortgesetzt?

Vor allem Schalke-Fans haben in der aktuellen Situation ihres Vereins sicher ohnehin andere Sorgen, als sich mit Rot-Weiss Essen zu beschäftigen. In der Bundesliga ist Schalke Letzter, im Pokal reichte es am Mittwoch trotz einer guten Leistung beim VfL Wolfsburg nicht zum Einzug ins Viertelfinale. Mehrere Spieler saßen nach dem Ausscheiden weinend auf dem Rasen. Jetzt geht es auch noch in der Liga gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig (Samstag 15.30 Uhr). Aber es gibt auch positive Meldungen: Ein weiterer wichtiger Sponsor, Dienstleister unter anderem in den Bereichen Abbruch und Sanierung, bleibt dem Klub erhalten und zahlt zukünftig sogar mehr als bisher. Das gilt – sehr wichtiger Zusatz – unabhängig von der Liga.

Muss Luka Jovic weiter warten?

In welcher Liga Eintracht Frankfurt nächste Saison spielt, ist zum Teil auch noch offen. Also in der Bundesliga, keine Frage. Aber vielleicht auch noch in der Europa League? Oder sogar in der Champions League? Derzeit ist die Eintracht Vierter, sie hat seit Mitte Dezember in der Liga nicht mehr verloren. Die Mannschaft ist so gut in Schuss, dass Topstürmer Jovic nach seiner Rückkehr auf Leihbasis von Real Madrid Mitte Januar noch nicht in der Startelf stand. Vermutlich wird sich daran am Sonntag bei der TSG Hoffenheim (15.30 Uhr) nichts ändern.

Wer hat etwas Wichtiges vergessen?

Das Thema Frankfurt und Europa wird sich im weiteren Saisonverlauf klären. Für einen ehemaligen Frankfurter hat es sich sehr wahrscheinlich erst einmal erledigt. Sébastien Haller war 2019 zu West Ham United und nun zu Ajax Amsterdam gewechselt. Dort ist er mit 22,5 Millionen Euro Ablösesumme der Rekordtransfer in der Vereinshistorie. Doch bei der Meldung für die Europa League unterlief dem Klub ein schwerer Patzer. „Es ist ein administrativer Fehler, etwas mit Computern. Ein Häkchen setzen oder nicht. Da ist etwas schiefgelaufen. Er stand ganz normal auf der Liste“, sagte Trainer Erik ten Hag am Donnerstag. Ajax bleibt nur die kleine Hoffnung, die Sache mit der Uefa klären zu können.