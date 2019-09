Die Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Verbreitung kinderpornografischen Inhalts gegen den ehemaligen Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder. Einen Bericht der „Bild“-Zeitung vom Dienstagabend bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Laut Angaben der Sprecherin hatte es am Dienstag eine Durchsuchung in Metzelders Haus in Düsseldorf gegeben: „Wir werten gerade das sichergestellte Beweismaterial aus“, sagte sie. Weitere Angaben machte sie nicht. Die Hamburger Staatsanwaltschaft ist deshalb zuständig, da Metzelder die kinderpornografischen Inhalte angeblich an eine Empfängerin, die ihm nahestehen soll, in Hamburg geschickt haben soll.

Festgenommen wurde der langjährige Bundesliga-Profi allerdings nicht. Im Laufe des Tages soll es eine offizielle Stellungnahme geben. Metzelder äußerte sich bislang nicht.

Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet und Fotos veröffentlicht, die Metzelder zeigen, wie er von Beamten des Landeskriminalamtes abgeführt wird. Laut „Bild“-Informationen habe sich vor drei Wochen eine Frau bei der Hamburger Polizei gemeldet, mit der Metzelder eine Beziehung führe. Mindestens 15 kinderpornografische Fotos soll sie den Ermitteln vorgelegt haben, die sie laut eigenen Angaben per WhatsApp erhalten haben soll – mutmaßlich von Christoph Metzelder. (Tsp)