Am Dienstag berichtete die „Bild“-Zeitung davon, dass der ehemalige Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder der Verbreitung kinderpornografischen Inhalts verdächtigt wird. Wir fassen zusammen, was bisher bekannt ist und welche Reaktionen es bislang gibt.

Warum wird ermittelt?

Die Hamburger Staatsanwaltschaft bestätigte am Mittwoch, dass sie gegen Christoph Metzelder ermittelt. Die Polizei habe einen Hinweis eines Dritten erhalten, wonach eine Frau kinderpornografische Dateien von Metzelder zugeschickt bekommen habe, sagte eine Sprecherin. Die Polizei habe die Frau daraufhin kontaktiert und als Zeugin befragt. Sie soll über das Chat-Programm WhatsApp entsprechendes Material von dem ehemaligen Fußballspieler erhalten haben. In welcher Beziehung sie zu Metzelder steht, teilte die Behörde nicht mit. Die mutmaßliche Empfängerin der Bilder hat Strafanzeige erstattet.

Wie wurde bisher ermittelt?

Ermittler des Landeskriminalamtes (LKA) haben am Dienstag in Düsseldorf, wo Metzelder wohnt und auch Büroräume unterhält, zwei Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Hamburg vollstreckt, heißt es von einer beteiligten Staatsanwältin. Mehrere Datenträger seien als Beweismittel mitgenommen worden. Diese würden nun ausgewertet. Metzelder wurde am Dienstag von LKA-Beamten an der Sportschule Hennef aufgesucht, wo er seiner Fußballlehrer-Ausbildung nachgeht. Er habe sich kooperativ verhalten und sei nicht festgenommen worden, teilte eine Sprecherin mit. Die Vorrausetzungen für einen Haftbefehl fehlen laut Staatsanwaltschaft.

Hat sich Metzelder zu den Vorwürfen geäußert?

Christoph Metzelder hat bislang noch nicht öffentlich auf die Vorwürfe reagiert. Auch gegenüber der Ermittler nicht, berichtete die Sprecherin der Hamburger Staatsanwaltschaft.

Welche Reaktionen gibt es bisher?

Die ARD, für die Metzelder als TV-Experte tätig ist, teilte am Mittwoch im Namen des Sportkoordinators Axel Balkausky mit, die Zusammenarbeit mit Metzelder „bis zur Klärung der Vorwürfe“ vorerst „ruhen lassen“ zu wollen. Der Fußball-Regionalligist TuS Haltern, dessen Vorsitzender Metzelder ist, zeigte sich geschockt von den Vorwürfen. „Wir sind davon überzeugt, dass der Verdacht, der da im Raum steht, sich nicht bestätigen wird“, sagte ein Vereinssprecher der „Bild“-Zeitung. Der Fußball-Drittligist Preußen Münster, in dessen Vorstand der 38-Jährige sitzt, teilte in einer Erklärung mit, es gelte die „Unschuldsvermutung“ und dass man „großes Vertrauen in die Mechanismen“ des Rechtstaates habe.

Auch Rainer Calmund, der mit Metzelder jahrelang beim TV-Sender Sky zusammenarbeitete, zeigte sich geschockt. „Aber ich kann für mich und für alle sagen, mit denen ich darüber gesprochen habe und die Christoph sehr nahestehen, dass wir bei ihm in diese Richtung 0,0 Prozent festgestellt haben“, sagte Calmund der „Bild“-Zeitung.

Wer ist Christoph Metzelder?

Christoph Metzelder begann seine Fußballerkarriere in seiner Geburtsstadt Haltern am See und wechselte als 15-Jähriger in die Jugendabteilung des FC Schalke 04. Seine erste Profistation war 1999 Preußen Münster. 2000 wechselte er zu Borussia Dortmund – seine Karriere nahm nun richtig Fahrt auf. Er avancierte zu einem der besten Innenverteidiger Deutschlands und wechselte 2007 zu Real Madrid.

Zwischen 2001 und 2008 absolvierte er 47 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft. Mit der DFB-Elf wurde er 2002 Vize-Weltmeister. 2010 kehrte er zurück ins Ruhrgebiet und schloss sich wieder dem FC Schalke 04 an, wo er seine Profikarriere 2013 beendete. Anschließend ließ er seine Laufbahn bei seinem Heimatklub TuS Haltern ausklingen. Noch vor seinem Karriereende wurde Metzelder im November 2011 von der damaligen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft der Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen.

Metzelder, Vater einer Tochter, ist tief in Haltern verwurzelt und seit 2014 Vorsitzender des Klubs, der im vergangenen Sommer in die Regionalliga aufstieg. Zudem ist Metzelder Aufsichtsratsmitglied des Drittligisten Preußen Münster. Der 38-Jährige

engagiert sich seit seinem Karriereende auch sozial: Er ist unter anderem Botschafter verschiedener gemeinnütziger Vereine und Projekte, Mitglied der DFL-Stiftung und der Stiftung Jugendfußball. Zuletzt trat Metzelder vor allem als TV-Experte in der Öffentlichkeit auf. Bis Sommer 2018 war er außerdem Geschäftsführer des Sportbereichs der Marketingagentur Jung von Matt. (Tsp, dpa)