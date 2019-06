Der brasilianische Fußball-Nationaltrainer Tite will sich bezüglich des Vergewaltigungsvorwurfs gegen Superstar Neymar kein Urteil erlauben. „Ich weiß, dass es eine persönliche Angelegenheit ist, und es braucht Zeit für Menschen, um die Fakten zu beurteilen.“ Ich erlaube mir selbst nicht, die Fakten zu beurteilen“, sagte Tite, der sich derzeit mit dem brasilianischen Team um Neymar in der Nähe von Rio de Janeiro auf die Copa América vorbereitet.

Tite ergänzte am Montag, er arbeite seit drei Jahren mit dem Stürmer von Paris Saint-Germain zusammen, und in der Beziehung zwischen Coach und Spieler sei der 27-Jährige „loyal und wahrheitsliebend“.

Am Sonntag hatte Neymar via Instagram-Video den Vorwurf einer Frau zurückgewiesen, sie am 15. Mai in einem Hotel in Paris in angetrunkenem Zustand und „mit Anwendung von Gewalt“ zum Sex gezwungen zu haben.

Zuvor hatten brasilianische Medien unter Berufung auf die Polizei des südamerikanischen Landes berichtet, eine Brasilianerin habe Anzeige gegen Neymar wegen Vergewaltigung erstattet. Der Team-Koordinator Edu Gaspar bestätigte, dass ein Ermittler der Polizei das Trainingsgelände am Samstag besucht hatte, um Informationen zu sammeln. (dpa)