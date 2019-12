Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag mit Trainer Friedhelm Funkel erwartungsgemäß verlängert. Wie der Klub am Montag mitteilte, verlängert sich der am 30. Juni 2020 endende Kontrakt im Falle des Klassenverbleibs um ein weiteres Jahr. Funkel arbeitet seit März 2016 in Düsseldorf und hat die Mannschaft zunächst vor dem Abstieg in die 3. Liga bewahrt, dann in die Bundesliga geführt und dort mit Platz zehn im ersten Jahr eine weitere Saison in der Erstklassigkeit gesichert. Am Sonntag gewann Funkel mit der Fortuna in letzter Minute gegen Union Berlin.

Im Oktober absolvierte Funkel beim Auswärtsspiel bei Hertha BSC sein 500. Spiel als Bundesliga-Trainer. Der 66-Jährige arbeitete in seiner langen Trainerlaufbahn unter anderem für den MSV Duisburg, Eintracht Frankfurt, Hertha BSC, den 1. FC Köln, den VfL Bochum und nun eben für die Fortuna. (Tsp/dpa)