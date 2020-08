Kurz vor dem Gigantengipfel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain haben Münchner Triple-Helden von 2013 der aktuellen Bayern-Mannschaft mit Video-Botschaften Mut gemacht. "Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für das Finale", sagte der frühere Mittelfeldspieler Bastian Schweinsteiger am Sonntag in einem kurzen Clip, "und jetzt hoffe ich, dass ihr euch die Krönung holt." Fußball-Offensivmann Franck Ribéry meinte: "Ich drücke euch die Daumen, ihr seid besser. Viel Glück und auf geht's."

2013 hatten Schweinsteiger & Co. im Finale von Wembley mit einem 2:1 gegen Borussia Dortmund erstmals das Triple für die Münchner gewonnen. Der damalige Schütze des entscheidenden Tores, Arjen Robben, ordnete nun an: "Ihr müsst euch einfach belohnen." Die Mannschaft solle reinhauen und Gas geben.

Der 2013er Kapitän des Teams von Trainer Jupp Heynckes, Philipp Lahm, befand vor dem Endspiel des FC Bayern am Sonntag in Lissabon gegen Thomas Tuchels PSG-Team: "Ich drücke euch die Daumen. Holt den Henkelpott." (dpa)