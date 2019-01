Werner Schuster hat wirklich schon viel im Skispringen erlebt, aber dieser Ryoyu Kobayashi haut selbst ihn vom Hocker. „Das war mit das Beeindruckendste, was ich bisher gesehen habe. Es ist absolut faszinierend, mit welcher Leichtigkeit er sich nach dem Absprung wegkatapultiert“, schwärmte der Bundestrainer nach dem überlegenen Triumph des Japaners in Innsbruck. Es war der dritte Sieg im dritten Springen dieser 67. Vierschanzentournee. Beim großen Finale in Bischofshofen machte Kobayashi dann am Sonntag mit seinem vierten Erfolg im vierten Springen den ersten japanischen Sieg bei der Tournee seit 21 Jahren perfekt. Er folgt damit auf Sven Hannawald, dem das Kunststück 2001/2002 gelang, und den Polen Kamil Stoch, der erst im Vorjahr vier Tournee-Siege aneinander reihte. Auf Platz zwei in der Gesamtwertung kam Markus Eisenbichler, Gesamt-Dritter wurde Stefan Leyhe.

Zuletzt hatte Kazuyoshi Funaki 1998 triumphiert. Er revolutionierte damals mit seinem Flugstil mit extremer Vorlage zwischen den Ski das Skispringen – so wie es heute Kobayashi mit seinem Katapult-Stil tut. Funaki und Kobayashi haben noch mehr gemeinsam: Sie lieben auch die Vergnügungen des Lebens. Funaki galt seinerzeit als Kettenraucher und gab zu, „auch gern mal einen zu trinken“. Kobayashi widmete sich bis vor einiger Zeit gern schnellen Autos, statt zu trainieren. Noch heute bezeichnet sich der Frauenschwarm als „etwas verrückten Neo-Japaner“. Doch er ergänzt: „Ich habe mich ablenken lassen. Aber dann habe ich verstanden, dass ich viel mehr machen muss, wenn ich siegen will.“

Markus Eisenbichler wurde Zweiter der Gesamtwertung. Foto: dpa

Den Schalter umzulegen ist dem 22-Jährigen sehr überzeugend gelungen, auch wenn er noch heute mit seiner extrovertierten Art ein eher ungewöhnlicher Vertreter aus dem Land der aufgehenden Sonne ist. Bis vor dieser Saison war ein sechster Platz sein bestes Resultat, in diesem Jahr dominiert er als Seriensieger die Skisprung-Welt. Zu verdanken hat er das seinem 46 Jahren alten Teamkollegen Noriaki Kasai, der ihn in sein Firmenteam geholt hat und als Mentor unterstützt. Eine wichtige Rolle spielte auch das Trainerteam um den ehemaligen Topspringer Hideharu Miyahira, das dem neuen Überflieger ein paar Flausen ausgetrieben hat.

Jetzt ist Kobayashi die unbestrittene Nummer eins der Fliegerwelt, zu dem alle aufblicken. „Er ist einfach extrem gut, das muss man neidlos anerkennen. Wer das nicht tut, hat eine Schraube locker“, sagt Markus Eisenbichler, der ihn als Zweiter bei den deutschen Tourneespringen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen an den Rand einer Niederlage brachte. Dieter Thoma ist sich sogar sicher, dass Kobayashi „die Zukunft des Skispringens ist“.

Das hat auch etwas mit einer etwas anderen Philosophie vom Skispringen zu tun. Der athletische Kobayashi ist vom Gewicht etwas schwerer als die Konkurrenz im Verhältnis zur Körpergröße und darf deshalb etwas längere Ski springen. „Dadurch hat er beim Flug mehr Fläche, die er nutzen kann. Das könnte zu einem neuen Trend im Skispringen werden. Kobayashi hat gezeigt, dass man auch mit einem normaleren Gewicht extrem erfolgreich sein kann“, sagt Sven Hannawald. Der letzte deutsche Tournee-Gesamtsieger hatte vor 17 Jahren als erster Skispringer den Grand Slam mit Siegen in allen vier Springen geschafft. Im vergangenen Jahr schaffte der Pole Kamil Stoch das gleiche Kunststück.

Ryoyu Kobayashi hat bei dieser Tournee noch einen draufgesetzt, wie Hannawald findet: „Stoch hat es im Vorjahr geschafft, keine Geschwindigkeit in der entscheidenden Flugphase zu verlieren, aber Kobayashi wird sogar immer schneller. Dadurch fliegt er unten weiter, wenn alle anderen schon landen müssen. Durch diesen Stil ballert es ihn regelrecht weg.“

Mehr zum Thema Vierschanzentournee Ryoyu Kobayashi: Der etwas verrücktere Japaner

Dabei hat Kobayashi seine Karriere einst als Nordischer Kombinierer begonnen und war somit auch Skilangläufer. Zum Fliegen brachte ihn dann sein Vater, genau wie seine drei Geschwister. Ryoyus fünf Jahre älterer Bruder Junshiro klopfte in den vergangenen Jahren an die Tür zur Weltspitze an und gehörte bei dieser Tournee als Fünfter des Neujahrsspringens wie einige weitere japanische Skispringer zu den positiven Überraschungen. Vor allem aber baute er im Doppelzimmer bei der Tournee seinen Bruder Ryoyu auf. Das Ergebnis: Der Überflieger überzeugte nicht nur mit seinen spektakulären Weiten, sondern trotz allen Trubels auch mit großer Nervenstärke.