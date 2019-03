Noch zwei Heimspiele für die BR Volleys bis zu den Playoffs. Das erste der beiden bestreiten die Berliner Volleyballer am Samstag gegen Königs Wusterhausen. Es ist ein Berlin-Brandenburg-Derby in der Max-Schmeling-Halle. Und die Rollen sind klar verteilt: Alles andere als ein klarer Erfolg für die BR Volleys gegen die Netzhoppers wäre eine Überraschung.

Es ist bereits das dritte Duell der beiden Teams in dieser Saison. Sowohl im Pokal als auch in der Liga siegten die Berliner auswärts mit 3:0. In bislang 28. Bundesliga-Derbys gingen die BR Volleys nur einmal als Verlierer vom Parkett. Mit 40 Punkten rangieren die Gastgeber derzeit auf Platz vier - und das soll möglichst noch nicht die Hauptrunden-Endplatzierung sein.

Enard hofft auf Leistung wie gegen Alpenvolleys

„Gegen die Netzhoppers müssen wir genauso auftreten wie in den letzten Bundesligapartien. Im Heimspiel gegen die Alpenvolleys haben wir vieles richtig gemacht. Eine solche Leistung benötigen wir immer, egal wie der Gegner heißt“, sagt Volleys-Trainer Cedric Enard vor der Partie. Er hofft, dass seinem Team das 0:3 in der Königsklasse am Mittwoch in Belchatow nicht nachhängt. Die Niederlage war in den Augen des Franzosen jedoch kein Rückschlag: „Wir haben eine gute Form, die wir jetzt bis in die Playoffs tragen müssen.“

Mehr zum Thema Volleyball BR Volleys beenden Champions League mit Niederlage

Die Playoffs sind auch für die Netzhoppers das Ziel. Sie stehen mit 18 Punkten auf Rang neun und liefern sich einen Dreikampf um die Playoff-Teilnahme mit Herrsching und Bühl. Laut Außenangreifer Dirk Westphal, der von 2005 bis 2009 für den SCC Berlin an den Start ging, "besitzen wir die vermeintlich schlechteste Ausgangsposition. Unser Restprogramm hat es in sich und ist das wahrscheinlich anspruchsvollste aus dieser Dreiergruppe". Und die BR Volleys wollen dafür sorgen, dass die Ausgangsposition zumindest nach Samstag nicht besser ist. (Tsp)