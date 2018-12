Wirklich besinnlich ging es am vierten Advent in der Berliner Max-Schmeling-Halle nicht zu. Einen ruhigen Nachmittag beim Volleyball wollten die 5892 Zuschauer am Sonntag absolut nicht verbringen. Und auch die Spieler der BR Volleys taten alles dafür, dass es ein überaus spannender und emotionaler Spiel vor dem Heiligen Abend wurde. Der Deutsche Meister bescherte seinem Publikum gegen die SVG Lüneburg ein Auf und Ab der Gefühle – und die Besucher veranstalteten an diesem neunten Spieltag der Volleyball-Bundesliga bereits eine Stimmung, als würde das Play-off-Finale stattfinden.

Zunächst begannen die Berliner nervös. Dabei hatten sie sich gegen die Norddeutschen so viel vorgenommen, schließlich waren sie bei der Mannschaft von Trainer Stefan Hübner vor zehn Tagen dramatisch im Pokalhalbfinale ausgeschieden. Doch die Volleys agierten in aufgeladener Atmosphäre wechselhaft und verloren die ersten beiden Sätze. Nach dem 0:2-Rückstand kämpften sich die Berliner allerdings zurück und gewannen noch mit 3:2 (20:25, 26:28, 25:21, 25:22, 15:10). Nach den vielen Rückschlägen zuletzt ist den Volleys damit ein wichtiger Sieg gelungen.

Die Berliner patzen in der Annahme

Volleys-Trainer Cedric Enard stellte seine Anfangsformation auf einigen Positionen im Vergleich zur 0:3-Niederlage am vergangenen Mittwoch in Danzig um. Als Zuspieler begann Sebastian Kühner für Jan Zimmermann, im Mittelblock spielte Georg Klein für Jeffrey Jendryk. Zu einem weiteren Wechsel war Enard wegen einer Verletzung gezwungen: Libero Nicolas Rossard, der erst vor gut zwei Wochen zu den Volleys gekommen war, hatte sich gegen Danzig einen Fingerknochen gebrochen. Der Franzose fällt bis Anfang Januar aus. Für ihn begann wieder Dustin Watten.

All diese Veränderungen brachten aber nicht den erhofften Effekt. Die Berliner hatten wie zuletzt Probleme, ihre Angriffe erfolgreich zu verwerten. Diagonalangreifer Benjamin Patch tat sich gegen die abwehrstarken Gäste schwer, ebenso wie Samuel Tuia. Als die Volleys dann erstmals mit zwei Punkten zurücklagen (7:9), zeigten sie wieder Nerven. Ihnen unterliefen Fehler in der Annahme und die Lüneburger zogen auf 15:9 davon. Enard versuchte zu reagieren, brachte Kyle Russell für Patch und dann noch Moritz Reichert für Tuia, aber der Rückstand wurde nur noch größer (14:22). So verloren die Volleys den Satz 20:25.

Danach kämpften sich die Berliner in die Partie. Auch in schwierigen Situationen punkteten sie, etwa gewann Russell ein Drückduell um den Ball am Netz gegen zwei Lüneburger oder Reichert spielte den Ball kunstvoll über einen Dreierblock. Keine der beiden Mannschaften konnte sich absetzen, bis die Berliner in der Schlussphase des Satzes wieder in der Annahme patzten (19:21). Doch mit einem Kraftakt drehte Enards Team den Spielstand auf 22:21. Danach vergaben die Volleys gute Chancen, um den Durchgang für sich zu entscheiden – und verloren ihn höchst unglücklich: durch einen Netzroller-Aufschlag (26:28).

Volleys zeigen viel Kampfgeist

Im dritten Satz sah es für die Berliner ebenfalls lange nicht gut aus. Sie schwächelten in der Annahme und lagen mit 13:16 zurück. Aber nach einer starken Aufschlagserie von Adam White führten die Volleys 19:17, holten sich den Durchgang mit 25:21 und verkürzten auf 1:2.

Mehr zum Thema Vor dem Heimspiel gegen Lüneburg Die BR Volleys setzen alles auf Angriff

Mit großem Kampfgeist bestritten die Berliner auch den nächsten Satz. Sie warfen sich in jeden noch so unerreichbar erscheinenden Ball und erzeugten wieder mehr Druck aus dem Aufschlag. Nach einem lange Zeit ausgeglichenen Durchgang holten ihn sich die Berliner mit Assen am Ende mit 25:22. So ging es in den Tiebreak, indem die Volleys mit riesigem Siegeswillen triumphierten.