Die BR Volleys halten Anschluss an die Spitze in der Bundesliga. Die Berliner setzten sich am Samstagabend beim TV Rottenburg mit 3:0 (25:18,25:15, 25:20) durch. Damit sind die Volleys aktuell Tabellenvierter. Erfolgreichster Berliner Spieler war Diagonalangreifer Kyle Russell mit elf Punkten. Das nächste Spiel für die Volleys findet am 11. Januar in der Berliner Max-Schmeling-Halle gegen Bühl statt. (Tsp)