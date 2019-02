Auch wenn die BR Volleys in dieser Saison nicht mehr das Champions-League-Finale erreichen können, so wird der Sieger des höchsten europäischen Klub-Wettbewerbs in diesem Jahr doch in Berlin ermittelt. Denn die Endspiele der Champions League der Frauen und der Männer finden am 18. Mai in der Max-Schmeling-Halle statt. Das verkündete der Europäische Volleyball-Verband (CEV) gemeinsam mit den Berliner Organisatoren am Donnerstag im Roten Rathaus. „Berlin hat schon tolle Volleyball-Veranstaltungen ausgetragen. Etwa das Final Four der Champions League 2015“, sagte CEV-Präsident Aleksandar Boricic über die neu geschaffenen sogenannten „Super-Finals“.

Bisher gab es in der Champions League jeweils ein Final-Four-Turnier für Frauen und eines für Männer. Sie wurden an unterschiedlichen Orten ausgetragen und der jeweils gastgebende Klub nahm teil. „Wir wollen der sportlichen Qualität mehr Gewicht geben. Die wirklich besten Teams sollen im Finale sein. Darum haben wir die Struktur geändert“, sagte Boricic. Der Serbe erklärte dann auch, warum sich der CEV für Berlin entschieden hat: „Wir wollten in eine richtig große Stadt – und Berlin ist auch eine Großstadt mit einem starken Volleyball-Klub.“

Aleksander Dzembritzki, Staatssekretär Sport, sieht in den Finals eine große Chance für den Berliner Sport. „Das wird den Volleyball hier weiter voranbringen“, prognostiziert er. „Und es soll nicht einmalig sein.“ Auch Kaweh Niroomand, Manager der BR Volleys und Organisationschef der Finals, hofft auf weitere Endspiele der Champions League in den nächsten Jahren in Berlin. „Wir wollen Europas Fans zeigen: Tragt euch den Termin schon für die nächsten Jahre in Berlin ein“, sagte er. Brozovic war davon ebenfalls angetan. „Wir bleiben gerne etwas länger. Wir werden sehen, wie die erste Auflage hier läuft und schauen dann.“