Die Reise ist noch nicht vorbei. Sie geht sogar vermutlich jetzt erst richtig los. Am Dienstag trafen die deutschen Volleyballerinnen bei der Europameisterschaft auf Gastgeber Slowakei (nach Redaktionsschluss beendet). Am Mittwoch steht das letzte Gruppenspiel gegen Weißrussland an (20 Uhr/Sport1). Gut möglich, dass die Deutschen danach als Gruppenerste ins Achtelfinale einziehen.

Dabei war schon am Montag klar, dass diese Europameisterschaft ein Erfolg sein würde – egal, was nun noch folgt. Am späten Abend bildeten die deutschen Spielerinnen einen Kreis und wollten nicht aufhören zu hüpfen. Der ausgelassene Jubel mutete an, als hätten sie bereits den Titel geholt. Nun war es nur ein Gruppenspiel, das sie am Montagabend in Bratislava für sich entschieden. Aber was heißt nur. Der Gegner war Russland, die Volleyballnation schlechthin. Bundestrainer Felix Koslowski hatte zuvor die Rechnung aufgestellt, dass Russland neuneinhalb Mal in zehn Spielen gegen Deutschland als Sieger vom Platz ginge. Insofern hatte sein Team offenbar einen besonders glücklichen Abend erwischt. Am Ende stand ein 3:2 (18:25, 25:21, 25:23, 14:25, 15:11) auf der Anzeigetafel. Deutschlands Nationalmannschaft hatte die vermeintlich übermächtigen Russinnen besiegt.

„Das war ein riesiger Erfolg. Sie haben am absoluten Maximum gespielt“, sagte Christian Dünnes dem Tagesspiegel. Der Sportdirektor des Deutschen Volleyball-Verbandes erlebte ein hochspannendes Spiel, das erst im Tie-Break entschieden wurde. Den Matchball verwandelte Camilla Weitzel mit einem krachenden Angriffsschlag durch die Mitte. Dieser letzte Punkt war stellvertretend für das Spiel der Deutschen. Die Russinnen hatten fest damit gerechnet, dass Koslowskis Mannschaft über ihre überragende Außenangreiferin Louisa Lippmann gehen würde. Die 24-Jährige hatte ein überragendes Spiel gemacht. Doch der letzte Ball wurde nicht ihr, sondern eben Weitzel zugestellt.

Sportdirektor Dünnes: "Ich merke einfach, dass sie brennen"

Die Gegnerinnen waren überrascht, und das nicht zum ersten Mal in diesem Spiel. „Das Team zeichnet eine große Ausgeglichenheit aus. Es ist sehr variabel und schwer ausrechenbar“, sagte Dünnes. Tatsächlich schafften fünf Spielerinnen der deutschen Mannschaft zehn Punkte oder mehr. Ein sehr guter Wert im Volleyball.

Mehr zum Thema Volleyball-EM der Frauen Deutschlands Frauen sind jung und ambitioniert

Sollten die Deutschen weiter ähnlich stark aufspielen wie bisher, stehen die Chancen gut, dass die Reise für Koslowskis Mannschaft noch ein bisschen andauert bei diesem Turnier. Das Team hat eine erstaunliche Entwicklung in den vergangenen Wochen und Monaten durchgemacht. An Talent mangelte es der Mannschaft nie, aber die ganz großen Erfolge blieben aus. Der Sieg gegen Russland war ein solcher. „Wir hatten es in der Vergangenheit oft verpasst, den Sack zuzumachen gegen Top-Teams“, sagte Dünnes. „Hut ab, dass unser Team das gegen Russland jetzt geschafft hat.“ Der ehemalige Nationalspieler glaubt fest daran, dass die Mannschaft die Spannung weiter hochhalten kann. „Ich merke einfach, dass sie brennen.“