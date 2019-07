Formel-1-Fahrer hören für gewöhnlich keine Radiosender, wenn sie in ihren schnellen Autos Rennen fahren. Die vielen Wetterwarnungen, die am Sonntag durch den Orbit geschickt wurden, bekamen sie also nicht mit. Trotzdem waren alle informiert, dass es beim Großen Preis von Deutschland in Hockenheim zum ersten Regenrennen in diesem Jahr kommen würde. Und trotzdem rutschten zahlreiche Fahrer hilflos über den nassen Asphalt. Am Ende stieg Max Verstappen zum Regenkönig empor, Sebastian Vettel flog von Platz 20 startend auf zwei, Daniil Kvyat im Toro Rosso wurde sensationell Dritter. Mercedes erlebte dagegen ein Fiasko auf der nassen Strecke.

Dabei schien das Wetter eigentlich wie bestellt für die in weiß startenden Silberpfeile. Der Mercedes funktioniert bei kräftiger Hitze nicht optimal, weshalb Vettel auf eine Hitzeschlacht in Hockenheim gehofft hatte. Doch am Sonntag goss es so kräftig, dass alle Fahrer mit Regenreifen ins Rennen starteten.

Vettel begann das Rennen nach seinem technischen Defekt im Qualifying von Position 20, der denkbar schlechtesten also. Vor ihm standen jene Piloten, denen Vettel normalerweise nur im Fahrerlager direkt begegnet. Lando Norris im McLaren, Robert Kubica und George Russell im Williams oder Alexander Albon im Toro Rosso. Vettels Teamkollege Leclerc startete auf Rang zehn, vor ihm stand Nico Hülkenbergs Renault.

Der Regen drückte die Stimmung auf den Tribünen ein wenig, einzig die niederländischen Fans, die auf Max Verstappen setzten, feierten davon unbeeindruckt ihre Party auf der Nordtribüne. Bereits eineinhalb Stunden vor dem Rennen zündeten sie Pyrotechnik, natürlich in orange gehalten. Es sollte der Auftakt eines unterhaltsamen und sehr chaotischen Tages werden.

Verstappen startet schwach und fällt zurück

Der Start verlief aber gar nicht nach dem Geschmack des orangenen Anhangs. Verstappens Red Bull blieb förmlich stehen, Valtteri Bottas und Kimi Räikkönen flogen vorbei, Verstappen war nur noch Vierter. Red-Bull-Teamchef Christian Horner zog eine grimmige Mine, die der Sache entsprach.

Besser lief es für Vettel, der direkt fünf Plätze gutmachte und auch danach kaum Probleme hatte, an der unterlegenen Konkurrenz vorbeizufahren. Nach sieben Runden nahm er schon den achten Platz ein. Da war Sergio Perez (Racing Point) längst raus. In Runde zwei rutschte er vom Kurs und war damit der erste von insgesamt sieben Ausfällen. In Runde 15 zog Ricciardos Auto riesige Rauschschwaden hinter sich her, kurz darauf war das Rennen für Hülkenbergs Teamkollegen dann auch beendet, am Streckenrand qualmte das Auto fertig.

Der Fokus lag zunächst auf dem Kampf um die Positionen zwei und drei. Während Hamilton an der Spitze einsam seine Runden zog, versuchte Verstappen alles, um sich seinen zweiten Platz von Bottas zurückzuholen. Mal verbremste er sich dabei, mal rutschte sein Auto weg, und oft entwischte ihm Bottas im letzten Moment doch noch.

Die niederländischen Fans feuerten ihn zunächst vergebens an, also fuhr Verstappen an die Box und ließ sich frische Reifen aufziehen. Die falsche Entscheidung. Kaum zurück auf der Strecke drehte es seinen Red Bull einmal komplett. Verstappen schickte einen Fluch an die Box, die weniger rutschfeste Reifenmischung gefiel ihm nicht.

In der 29. Runde wiederholte sich dann das Drama aus dem vergangenen Jahr. Wieder rutschte der Ferrari von der Strecke ins Kiesbett, wieder blickten die Fans entgeistert, doch diesmal war es nicht Vettel, der enttäuscht seinem Wagen entstieg, sondern Leclerc.

Hamilton gerät von der Strecke und wird bestraft

Eine Runde später erwischte es auch Hamilton. Sein Ausflug neben die Strecke kostete ihn die Nase, zudem bekam er eine Fünf-Sekunden-Strafe aufgebrummt, weil er nicht ordnungsgemäß an die Box fuhr. Von Hamiltons Missgeschick profitierte in erster Linie Max Verstappen, der nun neuer Führender war, die niederländischen Fans gerieten in Ekstase. Und auch die deutschen Zuschauer freuten sich, auf Platz zwei lag zu diesem Zeitpunkt Nico Hülkenberg.

Hülkenbergs Hochgefühl verflog aber schnell. Erst zog Bottas an ihm vorbei, dann Hamilton. Es sah dennoch danach aus, als könne Hülkenberg seinen starken fünften Platz aus dem Vorjahr wiederholen – bis zur 41. Runde. Dann rauschte auch er von der Piste, exakt an derselben Stelle, die auch Leclerc WM-Punkte gekostet hatte.

Das Rennen blieb unübersichtlich und voller Tücken. Hamilton drehte es erneut, weshalb es den WM-Führenden auf Platz 13 spülte. Dann schlug Valtteri Bottas in der Mauer ein, die holländischen Fans tobten. Der Weg für Verstappen war nun endgültig frei, die Freude in der Nordkurve ungebrochen.