Maximilian Franzreb, Eisbären

1. Warum sind Sie Torhüter geworden und nicht Feldspieler?

Weil es viele Hilfsmittel gibt, es ist einfach interessanter. Und: Mein Vater war auch Eishockey-Torwart.

2. Warum ist es attraktiver, Tore zu verhindern als Tore zu schießen?

Du kannst Spiele entscheiden. Du kannst der Held sein, allerdings auch der Depp. Das ist unglaublich spannend.

3. Der Torwart hat eine gänzlich andere Aufgabe als ein Feldspieler. Inwieweit ist ein Torwart da ein Einzelgänger und Antreiber?

Man ist schon ein Einzelsportler im Team.

4. Was sind die wichtigsten Bewegungen eines Torwartes, worauf kommt es besonders an?

Auf Reflexe sowie Hand-und-Augen-Koordination. Du musst so schnell wie möglich unterwegs sein. Als Eishockeytorhüter musst du gut im Spagat sein, viele Torhüter spielen ja heute quasi im Sitzen, Reverse heißt das.

5. Wie trainieren Sie?

Mit unserem Torwarttrainer. Wir gehen 20 Minuten vor dem Mannschaftstraining aufs Eis und machen torwartspezifische Übungen, danach gibt es das Training mit dem Team.

6. Was ist eine gute Abwehrquote für einen Torwart in ihrer Sportart?

Es sind 25 bis 30 Schüsse pro Spiel. Aktuell liegt meine Fangquote bei 88,5 Prozent, das ist nicht gut, über 90 sollten es sein. Der beste in der Liga, Danny aus den Birken, liegt bei 93 Prozent. Aber der spielt auch beim Meister, die Quote sagt ja nichts über die Qualität der Schüsse aus.

7. Haben Sie schon mal in einer anderen Sportart im Tor gestanden?

Ja, beim Fußball im Nachwuchs, zwei Spiele sogar. Handball habe ich auch gespielt, aber da wollte ich nicht ins Tor.

8. Wenn Sie kein Torwart in ihrer Sportart geworden wären, dann...

…wäre ich Physiotherapeut geworden.

9. Torhüter, heißt es oft, sind eigen. Haben Sie eine spezielle Macke?

Ich lege mir in der Drittelpause in der Kabine immer ein Handtuch über den Kopf, gehe mal kurz in mich. Wenn der Trainer dann reinkommt und erzählt, höre ich nicht zu. Hoffentlich liest er das hier nicht.

10. Haben Sie schon mal ein Tor geschossen? Und wenn ja, was war das für ein Gefühl?

Ja, als Stürmer im Nachwuchs in der Eishockeyabteilung des Hamburger SV. Das war mit 14 Jahren, sieben Tore habe ich insgesamt geschossen. Aber ich bin dann wieder ins Tor zurück. Es gab aber schon Torhüter in der DEL, die ein Tor geschossen haben – das habe ich auch noch vor.