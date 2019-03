Silvio Heinevetter, Füchse Berlin

1. Warum sind Sie Torhüter geworden und nicht Feldspieler?

Weil ich die Illusion hatte, dass ich als Torwart nicht so viel laufen muss.

2. Warum ist es attraktiver, Tore zu verhindern als Tore zu schießen?

Ich finde nicht, dass es attraktiver ist. Tore zu schießen, ist schon das Schönste. Für mich als Torwart ist es attraktiver, Tore vorzubereiten als Tore zu verhindern.

3. Der Torwart hat eine gänzlich andere Aufgabe als ein Feldspieler. Inwieweit ist ein Torwart da ein Einzelgänger und Antreiber?

Alleine geht das nicht, ohne die Hilfe der Mannschaft ist der Torwart aufgeschmissen. Der Torwart ist das Team im Team.

4. Was sind die wichtigsten Bewegungen eines Torwartes, worauf kommt es besonders an?

Man springt mehr als ein Fußballtorwart oder erst recht als ein Eishockeytorwart. Wie dehnbar du bist, ist egal. Hauptsache, du hältst die Bälle.

5. Wie trainieren Sie?

Wir trainieren viel Technik und Schnelligkeit. Koordinative Geschichten sind eben sehr wichtig. Aber es kommt natürlich auf die Saisonphase an, wie und wie viel du trainierst.

6. Was ist eine gute Abwehrquote für einen Torwart in ihrer Sportart?

Man spricht so in der Regel davon, dass der Torhüter ab einer Abwehrquote von 33 Prozent aufwärts ein gutes Spiel macht. Aber Statistiken sagen nichts über die Qualität der Schüsse aus. Das ist mehr was für die Trainer. Du kannst auch das ganze Spiel nix halten, aber wenn du den entscheidenden Schuss hältst, dann gewinnst du.

7. Haben Sie schon mal in einer anderen Sportart im Tor gestanden?

Im Fußball. Bei einem Benefizspiel mit anderen Sportlern gegen Borussia Dortmund.

8. Wenn Sie kein Torwart in ihrer Sportart geworden wären, dann...

...hätte ich nicht Handball gespielt oder wäre Kreisläufer geworden. Denn dafür hätte es noch gereicht.

9. Torhüter, heißt es oft, sind eigen. Haben Sie eine spezielle Macke?

Nein.

10. Haben Sie schon mal ein Tor geschossen? Und wenn ja, was war das für ein Gefühl?

Ich habe schon viele Tore geschossen, das ist für mich nichts Besonderes. Ich finde es schöner, einen Assist, also eine Vorlage, zu machen.